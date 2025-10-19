Ganadores Sorteo Zodiaco 1723: Resultados HOY 19 de octubre Lotería Nacional

Sorteo Zodiaco | domingo 19 de octubre Revisa aquí la lista completa de ganadores para el sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional

Los astros están alineándose para encontrar a los ganadores del día de hoy en el sorteo Zodiaco dominical de esta semana. ¿Los signos estarán de tu lado? Elige tu favorito y juégatela por el premio de hasta 7 millones de pesos.

Para la edición de este fin de semana, la Lotería Nacional estará haciendo un homenaje especial a La Feria de San Francisco de Pachuca, Hidalgo que concluye este fin de semana. Una celebración representativa del estado que se celebra desde la época del porfiriato y que celebra la cultura y el arte en sus diferentes expresiones.

¿A qué hora darán los resultados del Sorteo Zodiaco 1722 de este domingo 19 de octubre?

— Lotería Nacional (@lotenal) October 13, 2025

El sorteo se realizará desde Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional a partir de las 20:00 horas y podrás seguir la transmisión en directo desde los canales oficiales de redes sociales de la Loteria Nacional.

Recuerda que con tu cachito de sólo 20 pesos podrás participar para ganar increíbles premios. Toma en cuenta que en este sorteo participan 120,000 números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se juega en 1 serie.