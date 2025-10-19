Tendencias

Más de 300 millones se repartirán esta noche que podría ser también para ti

Resultados Melate, Revancha y Revanchita 19 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4124

Por Juan Carlos Navarro Hernández
Descubre aquí los números ganadores del sorteo de este final de semana.
El Melate con Revancha y Revanchita este de regreso para cerrar la semana con mucho dinero si la suerte está de tu lado. El más popular de los sorteos de nuestro país que ter permite ganar desde dos aciertos de números naturales podría tener un gran resultado esperándote.

¿Ya tienes tus números ganadores? Con el Melate de esta semana, elige los seis números que te digan tu corazonada por sólo 15 pesos, recuerda que mientras más aciertos, más podrás llevarte de la bolsa acumulada. Además, por 10 pesos más, podrás aspirar a la revancha y con otros 5 a la revanchita.

Ganadores del Sorteo Melate 4124

Prepara tu cachito y recuerda que los números ganadores se estarán transmitiendo completamente en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional este domingo 19 de octubre y publicaremos la lista completa para ti en este espacio.

Este domingo 19 de octubre, la bolsa acumulada será de nada más y nada menos que de 315.5 millones de pesos, repartidos entre las y los ganadores que hayan acertado la mayor cantidad de números naturales elegidos.

