Resultados Melate, Revancha y Revanchita 19 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4124

Melate Revancha y Revanchita | Domingo 19 de octubre Descubre aquí los números ganadores del sorteo de este final de semana.

El Melate con Revancha y Revanchita este de regreso para cerrar la semana con mucho dinero si la suerte está de tu lado. El más popular de los sorteos de nuestro país que ter permite ganar desde dos aciertos de números naturales podría tener un gran resultado esperándote.

¿Ya tienes tus números ganadores? Con el Melate de esta semana, elige los seis números que te digan tu corazonada por sólo 15 pesos, recuerda que mientras más aciertos, más podrás llevarte de la bolsa acumulada. Además, por 10 pesos más, podrás aspirar a la revancha y con otros 5 a la revanchita.

Ganadores del Sorteo Melate 4124

Prepara tu cachito y recuerda que los números ganadores se estarán transmitiendo completamente en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional este domingo 19 de octubre y publicaremos la lista completa para ti en este espacio.

¡No dejes pasar la oportunidad de ganar millones con #MelateRevanchaYRevanchita❤️ No. 4124!

Compra tus boletos antes de las 9 pm del domingo y podrías llevarte más de $315.3 MILLONES DE PESOS 🤩

Este domingo 19 de octubre, la bolsa acumulada será de nada más y nada menos que de 315.5 millones de pesos, repartidos entre las y los ganadores que hayan acertado la mayor cantidad de números naturales elegidos.