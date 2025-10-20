¿Qué pasó con Alejandro Landero? El actor de Rosa Salvaje que está en situación de calle

Alejandro Landero Actor de Rosa Salvaje se encuentra en situación de calle (Especial)

El actor Alejandro Landero, reconocido por su papel en la telenovela Rosa Salvaje, está durmiendo en un parque público de la colonia Condesa junto a sus mascotas, cuatro gatos y un perro, a quienes se niega a abandonar.

De acuerdo con un video difundido por una vecina del lugar, el actor de Pasión y Poder se encuentra en situación de calle debido a que perdió su trabajo y lleva tres noches durmiendo en el camellón del parque ubicado en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar.

“Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, pues alguien lo pudiera ayudar, tiene cuatro gatitos y una perrita”, informó la vecina, añadiendo también que las mascotas son muy tranquilas y que los gatitos están en transportadoras.

Explicó que Alejandro se encuentra en situación de calle y, durante las tres noches que lleva durmiendo en el parque público, no han podido hallar un refugio que acepte también a las mascotas, dado que el actor se mantiene firme en no ser apartado de sus animales de compañía.

En la cuenta @LaRomaMex, donde la vecina reportó la situación de Landero, fue añadido un comentario con información de una cuenta bancaria en la que se puede depositar dinero en apoyo del actor de telenovelas.

El objetivo, según menciona el video, es hallar refugio y ayuda para Alejandro Landero y sus mascotas durante un tiempo aproximado de un mes, para que pueda tener un techo en el cual resguardarse.

“Y como dicen, nunca sabemos en qué momento podemos necesitar de alguien. Hoy por ti, mañana por mí”, finalizó la vecina en el video publicado.

¿Quién es Alejandro Landero?

Es un actor de cine y televisión, mayormente reconocido por su trayectoria en telenovelas de Televisa, tales como Vivir un poco (1985), Rosa Salvaje (1987) y Pasión y Poder (1988).

En cine, participó en la película El coronel no tiene quien le escriba, dirigida por Arturo Ripstein y basada en la novela de Gabriel García Márquez.

Durante un tiempo residió en el Estado de Morelos, donde impartió clases de actuación y desapareció del foco del espectáculo al punto que surgieron rumores de su supuesto fallecimiento. Estos rumores fueron desmentidos por el mismo Alejandro en el año 2020.

Actriz de Rosa Salvaje que también estuvo en situación de calle

Este suceso evoca la vivencia de Renata Flores, actriz que también participó en la telenovela Rosa Salvaje, y quien fue localizada viviendo en su camioneta junto a sus perros y algunas pertenencias.

Renata Flores Actriz en situación de abandono que recibió la ayuda de La Asociación Nacional de Actores. (Especial)

Al hallarla en este estado de abandono, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) acudió a su rescate para trasladarla a un centro de acopio de La Casa del Actor.

En aquel año, cuando los contagios de COVID-19 eran altos, la actriz mostró resistencia a moverse de su camioneta debido al semáforo rojo del virus. Sin embargo, lograron persuadirla para recibir el apoyo necesario, incluyendo también la operación de uno de sus perritos que padecía ceguera.

El público espera que Alejandro Landero reciba una ayuda similar para seguridad y salud, tanto suya, como de los animalitos que lo acompañan.