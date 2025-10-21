Fechas de los días sin clases que quedan a nivel nacional, según calendario de la SEP

Días libres de acuerdo al calendario de la SEP (Galo Cañas Rodríguez)

Se acerca el fin de año y con ello llegan las vacaciones por las fiestas decembrinas, pero los alumnos de educación básica de la SEP no tienen que esperar a que llegue diciembre para disfrutar de días de descanso.

Antes de que se acabe el 2025, el calendario oficial de la SEP marca 10 días sin clases por Consejo Técnico Escolar, puentes, o días de asueto oficiales.

A continuación te contamos cuáles son estos días y el motivo por el que los más pequeños del hogar no tendrán que levantarse temprano para ir a clases.

Los días sin clases en lo que resta de 2025

Noviembre será el mes en el que haya más días de descanso oficiales debido a que se conmemora el Día de Muertos y el Día de la Revolución Mexicana, pero aún queda uno en octubre.

31 de octubre - Consejo Técnico Escolar

Puente sábado 1 y domingo 2 de noviembre

14 de noviembre - Registro de calificaciones

Puente sábado 15 y domingo 16

17 de noviembre - Conmemoración de la Revolución Mexicana

28 de noviembre - Consejo Técnico Escolar

Esto suma dos puentes largos durante noviembre que tendrán continuación durante diciembre cuando lleguen las vacaciones.

Durante estos días de descanso, algunas familias planean viajes o salidas cortas para disfrutar de su tiempo libre.

También comienzan los planes para las vacaciones decembrinas que durante este ciclo escolar tendrán lugar del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.