India batea a Luisito Comunica y le niegan la visa

Luisito Comunica El creador de contenido buscaba grabar un especial sobre el festival "de la caca de vaca" en el país asiático.

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica lamentó en sus redes sociales que la India le negó la visa para poder entrar a este país. El creador de contenido relató que este país rechazó su solicitud luego de tener la intención de grabar un especial sobre “el festival de la caca de vaca” y que no le dio motivos específicos. El youtuber ha sido cuestionado por criticar el modo de vida de ciertas regiones.

India rechaza darla visa a Luisito Comunica

“Estoy super triste amigos. Me acaban de rechazar mi visa para India. No me dieron ninguna razón. Me rechazaron la versión online y luego vine aquí a la high comisión de India a rogalres. Traje todos mis documentos y no me dieron ninguna razón. Me dijeron que no, que no quieren que entre al país. Se portaron súper groseros, súper feos”. Relató el creador de contenido mexicano a través de sus historias en su cuenta de Instagram.

¿A qué quería viajar Luisito Comunica a la India?

En otra historia explicó que su intención era grabar un video especial sobre “el festival de la caca de vaca”. En su canal de YouTube, Luisito Comunica ha ganado millones de seguidores no sólo con sus viajes y sus reseñas de otros países, sino por su enfoque más profundo de algunas circunstancias y situaciones cotidianas, algo que también le ha hecho ganar críticas y detractores.

“Ya hasta lloré un poquito y todo. Lo que quería ir a grabar era el festival de la caca de vaca. Literalmente hay personas que se reúnen para aventarse bolas de caca. Yo soñaba con que me bañaran de mierda, quería estar ahí. Todo el año lo planee, estaba emocionadísimo y que te rechacen así, sin darte razones pues es feo.”

Las polémicas de Luisito Comunica con otros países

Con más de 45 millones de suscriptores en su canal de YouTube, Luisito Comunica se ha convertido en uno de los creadores de contenido más grande de habla hispana, por lo que se le considera como un “formador de opinión” en cuestión de viajes.

En videos de sus visitas países como Cuba, Venezuela, Costa Rica, entre otros ha relatado aspectos relacionados a la pobreza, violencia y situaciones de precariedad, siendo señalado por dar “mala imagen” a estos territorios.

En contra parte, Luisito también fue criticado ampliamente por los videos publicados en la cárcel de alta seguridad de El Salvador, misma que ha sido señalada por el estricto régimen contra sus presidiarios y casos documentados de violencia. Según algunos internautas este tipo de contenidos enaltece al gobierno del presidente Nakib Bukele, quien ha puesto en marcha diferentes acciones para combatir a grupos pandilleros y reducir la criminalidad del país centroamericano.