¿Llegará una nave extraterrestre este mes? Esta es la advertencia de científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS

Imagen captada sobre la trayectoria del 3I/ATLAS Especial

Avi Loeb es un astrofísico e investigador de la Universidad de Harvard quien ha revelado un suceso que podría sorprender a la humanidad. De acuerdo con una de sus teorías, el objeto interestelar 3I/ATLAS podría estar enviando algún tipo de ‘señal’ a la tierra. Este suceso ha suscitado un debate entre la comunidad científica sobre la naturaleza del objeto; es decir, ¿se trata de un cometa o de algún tipo de nave extraterrestre?

Este caso llama particularmente la atención dado que la NASA activó silenciosamente la Red de Defensa Planetaria para 3I/ATLAS o campaña de observación de nivel de defensa planetaria.

¿Por qué debería importarnos el cometa 3I/ATLAS?

Varios especialistas en astronomía han seguido de cerca los movimientos de este 3I/ATLAS y han abierto un extenso debate bajo el título de “Why 3I/ATLAS Isn’t a Comet—It’s an Extraterrestrial Probe”, en el que plantean que este supuesto cometa esté emitiendo un mensaje codificado. Por si fuera poco, los estudiosos han planteado la posibilidad de un posible acercamiento a la Tierra en este mes, pues han señalado que el 29 de octubre ocurrirá algo importante relacionado con la trayectoria que está siguiendo este objeto.

¿Por qué sucederá este día en específico? La explicación científica apunta a que este supuesto cometa se acercará al Sol y se desintegrará debido a la radiación solar o bien, que el objeto soporte las altas temperaturas y comience a lazar sondas. Asimismo, su dirección podría cambiar con rumbo hacia la Tierra. La pregunta más importante es, ¿qué pasará si esto último es cierto?

Diagrama muestra la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el sistema solar. Foto: NASA

¿Por qué se dice que el 3I/ATLAS está emitiendo ondas de comunicación?

Como lo mencionamos arriba, se cree que el 3I/ATLAS está tratando de comunicarse con su ‘lugar de origen’, ¿Cómo? ¿De qué manera?

Según medios científicos independientes aseguran que haber detectado señales de radio con un desplazamiento Doppler que coincide con la órbita del 3I/ATLAS. En otras palabras, el objeto ha emitido un patron de ondas contantes que se ha interpretado por ciertos analistas como un posible intento de comunicación.

Asimismo, agregan que este objeto misterioso podría estar reaccionando a las ondas de nuestros propios radares o intentando mandar información hacia el lugar de donde provino.

En contraste, otra parte de la comunidad científica se ha mostrado más escéptica al respecto y han explicado que estas supuestas ‘señales de comunicación’ no son más que interferencias naturales o errores de medición.

El mismo Avi Loeb ha señalado una evidente omisión de parte de las agencias gubernamentales al revelar información importante sobre el 3I/ATLAS. No obstante, señaló que ocurrirán eventos importantes durante los últimos días de este mes que vendrán a cambiar nuestra percepción en torno a la vida extraterrestre en el universo.

🚨 HARVARD PROFESSOR WARNS OF INTERSTELLAR OBJECT HEADED TOWARD EARTH: “TAKE YOUR VACATION BEFORE OCTOBER 29TH, 2025”



Professor Avi Loeb says 3I/ATLAS, an interstellar object from beyond our solar system, is closing in fast.



“I don’t know if there will be meaning to money if… pic.twitter.com/8zzK0ly7An — HustleBitch (@HustleBitch_) October 20, 2025

La postura de Loeb ha sido clara y contundente: El 3I/ATLAS no es un cometa debido a la serie de anomalías recabadas que no concuerda con el comportamiento usual de un cometa, sino que se trata de un objeto hecho con tecnología no humana que se está acercando a la Tierra para estudiarnos.