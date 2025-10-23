Los Pumas “humillan” a Aaron Ramsey quien no se ha presentado tras tragedia de su perrito

El mediocampista compartió un emotivo mensaje vía Instagram en el que se mostraba consternado por el extravío de Halo, su perrita Especial

El jugador del Pumas, Aaron Ramsey atraviesa uno de los momentos más crudos debido al extravío de su perrita ‘Halo’ en Guanajuato. En mediocampista emprendió una campaña en la que ofrecía 300 mil pesos de recompensa por quien le proporcionara datos del paradero de su fiel amiga. Sin embargo, los intentos no han prosperado.

Ella es "Halo", la perrita extraviada de Aaron Ramsey Especial

¿Qué pasó con ‘Halo’?

La historia comienza el pasado 13 de octubre en San Miguel de Allende, Guanajuato: ‘Halo’ desapareció del albergue canino donde estuvo y desde entonces no ha habido noticias claras de su paradero.

A partir de su fecha de extravío, rescatistas especializados en mascotas extraviadas, se sumaron a la búsqueda y aunque hubo supuestos reportes de avistamientos, ninguno reveló el paradero de la perrita.

Luego de varios días de búsqueda y publicación de alertas, el jugador galo parece haber perdido las esperanzas—junto a su esposa Colleen Ramsey—, por lo que subieron una historia donde, visiblemente tristes, dejan entrever que han perdido la esperanza de encontrar a la pequeña ‘Halo’.

“Solo quería darles las gracias. Aún no hemos encontrado a ‘Halo’. No creo que la encontremos nunca. Tenemos preguntas serias. Puede que nunca obtengamos respuestas. Gracias por su apoyo y oraciones“, publicó vía Instagram.

Este fue el emotivo mensaje que poublicó Aaron Ramsey para despedirse de "Halo" Foto vía Instagram

¿Pumas humilla a Ramsey con su campaña de adopción?

El tema sobre ‘Halo’ se ha convertido en una polémica, ya que en el último encuentro del Pumas de la Jornada 14 del Apertura 2025, el equipo salió a la cancha acompañados de perros como parte de la campaña “Adopta un amigo” en colaboración con la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Uno a uno, los once futbolistas desfilaron por la chancha caminando al lado de un perrito, cuyo objetivo era promover la adopción responsable y el cuidado a los animales más desprotegidos.

No obstante, tal parece que se trató de una mala puntada o una coincidencia desafortunada frente al duelo que vive Aaron Ramsey tras su reciente pérdida.

Cabe recordar que el equipo universitario informó que esta iniciativa se ha convertido en una iniciativa relevante en su calendario social, pues buscan sensibilizar a la afición sobre el maltrato animal y las condiciones inhumanas en las que viven algunos de estos animalitos. Sin embargo, la afición y usuarios de redes sociales, lo tomaron como un acto irónico e insensible dicha campaña ante el dolor de la familia Ramsey por la pequeña ‘Halo’.

¿Ustedes qué opinan? ¿Fue un acto cruel la campaña de los Pumas en el encuentro ante el Atlético San Luis?