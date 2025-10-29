¡Game Over! Profeco cerró múltiples sucursales de Gameplanet en CDMX por irregularidades

Gameplanet: Profeco suspende sucursales por irregularidades

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspender temporalmente diversas sucursales de la cadena de videojuegos Gameplanet en la Ciudad de México, tras haber detectado irregularidades en la información y políticas de venta que no cumplían con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De acuerdo con la Procuraduría, en los operativos se encontró que algunas tiendas no exhibían los precios completos, mientras que otras no ofrecían garantías claras sobre los productos u omitían información sobre su política de cambios y devoluciones, lo que puede afectar directamente a los derechos de sus clientes.

¿Qué sucursales de Gameplanet cerró Profeco?

Aunque no hay una lista exacta de las sucursales suspendidas, se sabe que las siguientes sucursales fueron afectadas:

Plaza Universidad: por no exhibir el contrato de adhesión ni los derechos mínimos, ni tener precios visibles

por no exhibir el contrato de adhesión ni los derechos mínimos, ni tener precios visibles Galerías Insurgentes: por incumplir con la entrega de contratos y cartas de derechos mínimos

por incumplir con la entrega de contratos y cartas de derechos mínimos Forum Buenavista y Centro Comercial Perisur: por no exhibier ni entregar los contratos de adhesión ni las cartas de derechos mínimos

por no exhibier ni entregar los contratos de adhesión ni las cartas de derechos mínimos Zona Rosa: por no mostrar la entrega de la carta de derechos mínimos

Por su parte, las sucursales de Plaza Oasis Coyoacán y Parque Delta acreditaron todas sus evaluaciones y continúan operando con normalidad.

¿Cómo denunciar ante la Profeco?

Para denunciar ante la Profeco ante alguna irregularidad en cualquier establecimiento, solo tienes que comunicarte al número 55 5568 8722 o escribir al correo consumidor@profeco.gob.mx.

Hasta el momento, la cadena Gameplanet no ha emitido ningún comunicado oficial sobre los cierres de la Profeco; sin embargo, al estar cerca de fechas de ventas fuertes como el Buen Fin, se espera que la cadena ya trabaje con las autoridades para regularizar su operación.