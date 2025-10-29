Resultados Melate, Revancha y Revanchita 29 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4128

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 29 de octubre (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita número 4128 mantiene a millones de personas atentos la noche de este miércoles 29 de octubre de 2025.

Con una bolsa acumulada millonaria y una de las expectativas más altas del año, la Lotería Nacional celebra una nueva edición del tradicional juego de azar que podría convertir en millonario a más de un participante.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Melate 4128?

La bolsa acumulada del Melate 4128 superó los 348.9 millones de pesos, una cifra de las más altas en lo que va e 2025. Cada sorteo sin aciertos incrementa el monto acumulado y, en esta ocasión, el entusiasmo creció entre quienes confían en que la suerte finalmente toque a su puerta.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4128

El sorteo será transmitido en vivo por la Lotería Nacional a través de YouTube, donde miles de personas siguen la emisión minuto a minuto. Durante la transmisión, se darán a conocer las combinaciones ganadoras del Melate, así como de sus versiones Revancha y Revanchita, que ofrecen nuevas oportunidades con el mismo boleto.

Quienes no puedan ver el evento en directo pueden consultar la repetición completa en el canal oficial de la Lotería Nacional, además de revisar los resultados actualizados en su portal institucional.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4128?

El sorteo Melate 4128 comenzó a las nueve de la noche, en el horario habitual establecido por la Lotería Nacional. En una sola jornada se realizaron también las ediciones Revancha y Revanchita, ofreciendo tres oportunidades de ganar en una misma noche con un único boleto.

¿Cómo se juega Melate?

Melate es uno de los sorteos más populares en México por su sencillez y atractivos premios. Cada jugador selecciona entre seis y diez números del 1 al 56. Durante el sorteo, se extraen seis esferas ganadoras y una adicional llamada “complementaria”, la cual define algunos premios secundarios.

Una de sus ventajas es que con el mismo boleto se participa automáticamente en Revancha y Revanchita, dos oportunidades adicionales para ganar sin necesidad de realizar más apuestas.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4128?

Los resultados oficiales del Melate 4128 pueden verificarse en el sitio web de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados o mediante el verificador digital en línea, donde los jugadores pueden ingresar el número de folio de su boleto y conocer de inmediato si han resultado ganadores.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo básico del Melate es de 15 pesos, mientras que Revancha tiene un precio adicional de 10 pesos y Revanchita cuesta 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, el participante puede acceder a las tres modalidades y multiplicar sus posibilidades de ganar un premio millonario.