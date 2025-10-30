Anota la fecha: este día realizan el tercer deposito de Mi Beca para Empezar 2025

Mi Beca para Empezar 2025 (Margarito Pérez Retana)

El programa de ayuda a estudiantes de educación básica en la Ciudad de México Mi Beca para Empezar, con el objetivo de ayudar a disminuir la deserción escolar.

Este apoyo proviene del Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN CDMX), que contempla entregar 10 dispersiones mensuales para que las familias de estudiantes de preescolar, primaria y CAM (Centros de Atención Múltiple) cubran gastos como uniformes, transporte, materiales y alimentación.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario del programa?

Para obtener el apoyo Mi Beca para Empezar es necesaria la entrega de algunos documentos básicos como:

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

CURP del beneficiario

Número telefónico personal y correo electrónico activo

Además, el adulto que quede a cargo de realizar el registro, debe tener habilitada una cuenta de Llave MX, pues a dicha plataforma se subirán los documentos de forma electrónica.

¿Cuándo se realizará el próximo depósito de Mi Beca para Empezar?

Se informó que el próximo depósito de Mi Beca para Empezar se realizará durante el mes de noviembre con el fin de que las familias puedan acudir a tiendas departamentales, supermercados, o sitios comerciales donde acepten tarjetas bancarias.

El sábado 1 de noviembre es el día en que se programó el depósito de los pagos correspondientes a estudiantes de nivel básico, los montos varían de acuerdo al grado que curse el alumno.

Preescolar - $600

Primaria - $650

Primaria - $600