Resultados Melate, Revancha y Revanchita 2 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 4130

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita: Números ganadores de hoy Especial

¡Hoy hay sorteo! Todos atentos con su ‘cachito’ porque el sorteo Melate de este domingo tendrá una bolsa acumulada bastante atractiva. Un concurso que sigue manteniendo a todos los espectadores atentos a los resultados oficiales del Sorteo Melate 4130 de este domingo 2 de noviembre.

Por ello, en esta nota te contamos todo lo que necesitas saber sobre el monto de la bolsa acumulada, los pasos a seguir en caso de ser ganador y, por supuesto, los números ganadores de esta noche... ¡Que la suerte esté de tu lado! ¡Mucha suerte!

Lista de ganadores del Sorteo Melate 4130

¿Ya tienes tu ‘cachito’? En unas horas te daremos a conocer los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del sorteo Melate 4130?

El sorteo de este viernes 31 de octubre trae consigo una bolsa acumulada de 363 millones de pesos, una cifra que refleja el crecimiento progresivo de este tradicional sorteo. Cada vez que no hay ganadores del premio mayor, la bolsa se incrementa, alimentando la expectativa y la ilusión de quienes buscan cambiar su vida de manera inmediata.

¡Hoy puede ser tu gran noche! 💖

Participa en el sorteo #MelateRevanchayRevanchita No. 4130 y juega por la bolsa acumulada de $363 MILLONES DE PESOS 🤑

Tienes hasta las 9 pm de hoy, domingo 02 de noviembre ⏰

📍 Encuentra tu punto de venta: https://t.co/wi9zkH8dVp pic.twitter.com/s0AksRvfih — Lotería Nacional (@lotenal) November 2, 2025

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4130

La transmisión del sorteo 4130 se realizó a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo su sitio web, YouTube y Facebook.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4130?

El sorteo de Melate 4130 comenzó puntualmente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, junto con sus modalidades Revancha y Revanchita, ofreciendo a los jugadores tres oportunidades de ganar con un solo boleto.

¿Cómo se juega Melate?

Participar en Melate es sencillo y accesible. Cada jugador elige entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional conocida como “complementaria”, que permite acceder a premios secundarios.

Un detalle que hace a este sorteo especialmente atractivo es que el mismo boleto incluye la participación automática en Revancha y Revanchita, sin costo adicional. Esto significa que, con una sola apuesta, los jugadores pueden aspirar a múltiples premios y aumentar sus posibilidades de obtener un premio significativo.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4130?

Los resultados oficiales se pueden verificar en la página web de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados y mediante el verificador digital en línea, que permite ingresar el número de folio del boleto y confirmar si ha sido premiado. Esta herramienta ofrece una manera rápida, segura y confiable de conocer el estatus de cada apuesta.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El boleto de Melate tiene un precio base de 15 pesos. Los jugadores que buscan aumentar sus oportunidades pueden agregar Revancha por 10 pesos y Revanchita por 5 pesos adicionales, lo que eleva la inversión total a 30 pesos. Con este monto, es posible participar en las tres modalidades y maximizar las posibilidades de ganar.