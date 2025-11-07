Profeco te enseña el truco para dejar de recibir llamadas de publicidad Si estás cansado de recibir llamadas de SPAM, descubre cómo puedes bloquear esos números desde tu teléfono móvil. (Unsplash y Profeco)

La Profeco ha anunciado de qué forma puedes dejar de recibir llamadas o mensajes molestándote con anuncios de publicidad y lo mejor es que solo te tomará un minuto; conoce cómo hacerlo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha compartido cómo puedes dejar de recibir llamadas de SPAM tan solo inscribiéndote al Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP).

El REPEP es un servicio gratuito que sirve como mecanismo para la protección de los derechos de los consumidores a no ser importunados con publicidad no deseada mediante llamadas o mensajes de texto.

De esta forma se busca que los consumidores puedan ejercer su derecho a la privacidad si no desean recibir estas llamadas cuyo único objetivo es vender u ofrecer algo y que algunas veces resulta molesto.

Cabe recalcar que, pese a estar inscrito en este registro, todavía podrás continuar recibiendo llamadas por parte de organizaciones políticas, de beneficencia, encuestadores telefónicos o personas que llamen con funciones de cobranza.

¿Cómo puedes dejar de recibir llamadas de publicidad?

De acuerdo con la Profeco los numeros que podrás registrar en el REPEP para dejar de recibir publicidad son numeros moviles y fijos, indpendientenmente de que no se encuentren a tu nombre.

La forma para inscribirte al Registro Público para Evitar Publicidad es muy sencillo y te toma un minuto, puede ser a través de las siguientes opciones:

Para el caso de las areas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadlajara y Monterrey ssolo debes marcar al 9628 0000 ybpara el resto del país el numero es 01 800 962 8000 , cabe mencionar que la llamada debe realizarse desde ele numero que se desea registrar.

ybpara el resto del país el numero es , cabe mencionar que la llamada debe realizarse desde ele numero que se desea registrar. También se puede realizar el registro a traves de la pagina web de Profeco dedicada REPEP .

dedicada . Otra opción es llamando al Teléfono del Consumidor (Telcon) al 5568 8722 si eres de la Ciudad de México y para el resto de la republica el numero es 01 800 468 8722.

Así de sencillo, podrás registrarte con cualquiera de estas opciones.

¿Sigues recibiendo llamadas de SPAM?

Es importante señalar que, una vez que realices el registro, los proveedores cuentan con un periodo de 30 días para que sea obligatorio para ellos el dejar de publicitar bienes, productos o servicios mediante llamadas.

Si después de esos días, continúas recibiendo llamadas de SPAM, podrás denunciar al proveedor llamando al Teléfono del Consumidor.

En la llamada tendrás que dar el nombre del proveedor denunciado, además de que opcionalmente podrás dar el número telefónico desde el cual se te marcó, así como tu número o correo telefónico.

Ahora ya conoces cómo puedes dejar de recibir esas molestas llamadas y mensajes de texto de SPAM.