Angélica Vale y Otto Padrón: cronología de su relación

Angelica Vale y Otto Padrón Divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón

La noticia del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón sorprendió al medio del espectáculo, luego de que trascendiera que el productor presentó la demanda en una corte de Los Ángeles. La pareja, que parecía una de las más sólidas del entretenimiento latino, compartió más de 14 años de relación y dos hijos.

El romance entre la actriz mexicana y el ejecutivo televisivo comenzó en 2008, cuando se conocieron en un programa especial de Año Nuevo en Nueva York. Tres años después, el 12 de febrero de 2011, Angélica Vale y Otto Padrón contrajeron matrimonio civil en la Ciudad de México, en una ceremonia íntima que más tarde replicaron en Miami con la familia del productor.

Durante los primeros años de matrimonio, la pareja compartió grandes momentos. En 2012 nació su primera hija, Angélica Masiel, y en 2014 llegó su hijo menor, Daniel Nicolás, consolidando la familia que ambos soñaban. En redes sociales, solían mostrarse unidos y cómplices, celebrando logros profesionales y personales.

El inicio de la separación y el sorpresivo anuncio de su divorcio

De acuerdo con documentos judiciales, la separación entre Vale y Padrón ocurrió desde abril de 2025, aunque la información se mantuvo en privado. Sin embargo, el 4 de noviembre, Otto Padrón presentó oficialmente la demanda de divorcio en Los Ángeles, argumentando “diferencias irreconciliables”.

La actriz confesó que la noticia la tomó por sorpresa. Según relató, se enteró del trámite mientras cenaba con amigos, incluso en compañía del propio Padrón. “Fue una situación inesperada, pero estoy tranquila. Lo importante ahora son mis hijos”, declaró Angélica en entrevista reciente.

A pesar de la ruptura, ambos han expresado su deseo de mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos. “Elegimos la paz”, afirmó Vale, quien ha evitado declaraciones polémicas sobre los motivos detrás de la separación.

Por su parte, Otto Padrón no ha ofrecido entrevistas, aunque fuentes cercanas aseguran que el proceso avanza sin conflictos legales mayores y con acuerdos enfocados en la custodia compartida.