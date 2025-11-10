Buen Fin 2025: ¿A qué hora inician los descuentos? Conoce las fechas para disfrutar de los descuentos que diferentes comercios tienen para ti. (Pexels y Buen Fin.org)

Este año el Buen Fin cumple 15 años y lo celebrará a lo grande con cinco días de descuento en diferentes comercios físicos y en línea. Entérate de las fechas exactas para no dejar pasar esta oportunidad.

La quinceava edición iniciará este jueves 13 de noviembre a las 0:00 y finalizará el lunes 17 de noviembre a las 23:59. Lo mejor es que este Buen Fin 2025 será durante un megapuente, por lo que podrás acudir sin problema a las tiendas participantes.

Adicionalmente, para festejar los 15 años del programa Buen Fin, se estará realizando un sorteo con una bolsa total de 500 millones de pesos en premios y aquí te contamos cómo podrás participar.

Además, se ha anunciado que este 2025 el Buen Fin se encontrará alineado con la política del Plan México promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la prosperidad compartida, apoyando lo hecho en México.

En el programa Buen Fin participan tanto el sector público como el sector privado y busca incentivar la actividad económica del mercado para los negocios, mientras que a su vez apoya la economía familiar.

Este 2025, por parte del sector público, estarán participando la Secretaría de Economía como Coordinadora del programa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Turismo (SECTUR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin organizado por el SAT?

Podrán participar en el Sorteo El Buen Fin 2025 aquellos que compren con tarjeta de crédito o débito por un monto mínimo de 250 pesos. Es importante considerar que solo contarán algunas tarjetas de bancos participantes, aunque hasta el momento el SAT no ha dado a conocer cuáles serán.

Además, también podrán concursar comercios que se hayan inscrito en el programa del Buen Fin antes del 12 de noviembre, por lo que todavía estás a tiempo de inscribirte si quieres participar con tu negocio.

Los premios mayores del sorteo serán $250,000 pesos para un tarjetahabiente ganador y $260,000 para un comercio ganador, y se depositarán al número de la cuenta de los ganadores.

El día 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas se hará el sorteo, transmitiéndose a través de las redes sociales institucionales. Mientras que los ganadores se darán a conocer hasta el 8 de diciembre mediante el sitio oficial del SAT.

Ahora ya lo sabes, no únicamente podrás aprovechar las ofertas del Buen Fin 2025, sino que también podrás participar para ganarte miles de pesos.