Buen Fin 2025: Así puedes participar por premios del SAT de hasta 250 mil pesos

Sorteo El Buen Fin 2025 Conoce los requisitos para participar por uno de los premios del sorteo 2025; dirigido a consumidores y comercios. (Especial)

¡El Buen Fin está cerca!

Pero no son únicamente los descuentos en tiendas y servicios lo que atrae a las personas dispuestas a dar tarjetazo en esta temporada de compras, sino también es la llegada del Sorteo impulsado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía.

El “Sorteo El Buen Fin” existe como una forma de premiar a compradores y comercios que utilizan medios de pago electrónicos; estas recompensas provienen de una bolsa total de hasta 500 millones de pesos.

Pero, ¿cómo puedes participar en este sorteo y ser el afortunado, o afortunada, en ganar uno de los premios cuyo monto alcanza los 250,000 pesos?

A continuación te explicamos las normas básicas y las fechas límites para participar.

Sorteo El Buen Fin: ¿Qué es?

Desde 2013, el Gobierno Federal organiza el Sorteo del Buen Fin con el propósito de impulsar el mercado interno y el empleo, al mismo tiempo que incentiva el uso de pago con medios electrónicos (tarjetas de crédito y débito).

¡El Sorteo El Buen Fin se acerca!



Comprar o vender durante El Buen Fin puede hacerte ganar parte de una bolsa total de 500 millones de pesos en premios.



Descubre cómo participar y todos los detalles en el minisitio oficial https://t.co/iVpkiBh6FG pic.twitter.com/Wq8MNkafcW — SATMX (@SATMX) November 3, 2025

De esta manera, busca favorecer la formalización de la economía, avanzar en la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo.

Este año, la celebración del sorteo se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025; pero para llegar a este punto, primero debes conocer los puntos importantes que podrán asegurarte un lugar en el sorteo antes de la revelación de resultados.

¿Cómo participar en el Sorteo El Buen Fin 2025?

Si eres consumidor, los requisitos para participar son los siguientes:

Realizar, al menos, una compra por un monto mínimo de 250 pesos en los comercios o establecimientos que participan en el sorteo.

en los comercios o establecimientos que participan en el sorteo. Pagar con tarjetas de crédito o débito de los bancos participantes.

de los bancos participantes. Las compras deberán hacerse del 13 de noviembre de 2025 al 17 de noviembre del mismo año.

Los comercios, por otra parte, deben registrarse para participar; la fecha límite de registro es el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Los requisitos para negocios son los siguientes:

Registro de tu negocio en el sitio oficial de El Buen Fin.

en el sitio oficial de El Buen Fin. Estar al corriente en tus obligaciones fiscales , contar con Opinión del cumplimiento positiva y tener Buzón Tributario activo con medios de contacto.

, contar con y tener con medios de contacto. Tener el RFC activo y válido.

activo y válido. Contar con al menos una venta desde 250 pesos con tarjetas de crédito o débito participantes .

. Terminal Punto de Venta (TPV) activa, proporcionada por una entidad financiera participante.

El premio mayor para comercios data de 260 mil pesos mexicanos y existen al menos 4,987 premios de 20 mil pesos cada uno.

Mientras que, para consumidores, el premio mayor tiene un monto de 250 mil pesos mexicanos, con existencia de 321,260 premios que van desde los 500 pesos hasta los 20 mil pesos mexicanos.

Resultados del Sorteo El Buen Fin 2025

El sorteo se celebrará el 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas y tendrá lugar en las instalaciones del SAT de la Ciudad de México.

Podrás mirar la transmisión en vivo a través de YouTube, en el canal oficial del servicio (@satmx).

Las operaciones de compra que resulten ganadoras, serán reveladas hasta el 8 de diciembre de 2025; su publicación estará disponible en el minisitio electrónico del Sorteo El Buen Fin 2025.

En cuanto a la entrega de los premios para consumidores, estos se verán reflejados con un depósito directo en la tarjeta con la que se realizó el pago. Para comercios, el monto se depositará en la tarjeta registrada para el sorteo.

De esta manera, El Buen Fin 2025 mantiene su objetivo de apoyar familias mexicanas, así como sus negocios, al mismo tiempo que incentiva el comercio formal.