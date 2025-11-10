Detienen al director de Miss Universo México: ¿De qué se le acusa?

Detienen a Jorge Figueroa Detienen al director de Miss Universo México en Tailandia; Nawat Itsaragrisil puso la denuncia

La actriz y modelo Martha Cristiana rompió el silencio tras confirmarse la detención de Jorge Figueroa, actual director de Miss Universo México, señalando que su salida del proyecto no fue casualidad, sino consecuencia directa de las irregularidades que presenció durante su participación en la organización.

“Efectivamente, Jorge Figueroa es uno de los detenidos tras la denuncia de Nawat Itsaragrisil”, afirmó Martha Cristiana

En entrevista con el periodista Miguel Masjuan, la también exconductora detalló que desde su llegada al concurso detectó conflictos internos y un ambiente de trabajo problemático. Según relató, su decisión de renunciar estuvo motivada por el comportamiento de una persona que ella misma calificó como “la manzana podrida” dentro del equipo: Jorge Figueroa.

Denuncias, conflictos y una renuncia anunciada

De acuerdo con diversos reportes, el empresario Nawat Itsaragrisil —organizador del certamen internacional— presentó una denuncia ante las autoridades por presuntas prácticas ilegales relacionadas con una empresa vinculada al concurso en México, lo que derivó en la detención de varios involucrados, entre ellos Figueroa.

Martha Cristiana recordó que advirtió sobre estas irregularidades al empresario Raúl Rocha, pero al no obtener respuesta decidió apartarse del proyecto. “Me voy porque veo que las cosas no van a funcionar. Había conflictos, faltas de respeto hacia las participantes y una gestión poco ética”, comentó. También señaló que la ruptura con Lupita Jones, exdirectora histórica de Miss Universo México, había dejado un clima de tensión que anticipaba más problemas.

Fátima Bosch también enfrenta polémica internacional

A la par de la controversia en México, la representante nacional en Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se vio envuelta en un enfrentamiento con el organizador tailandés Nawat Itsaragrisil durante la competencia en Tailandia. El conflicto surgió luego de que la mexicana se negara a participar en una dinámica de votación en redes sociales promovida por el empresario, argumentando que violaba las reglas del certamen.

Según testigos, Itsaragrisil respondió con comentarios ofensivos, lo que provocó una reacción firme de Bosch. “Mientras haya Miss Universo, México tiene representante”, declaró la joven modelo, dejando claro que no abandonará la competencia. La Organización de Miss Universo condenó la actitud del organizador tailandés y anunció sanciones internas, reduciendo su participación en el comité internacional.

En México, tanto la organización nacional como diversas figuras públicas, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum, expresaron su respaldo a Bosch. Aunque Nawat ofreció una disculpa pública, esta fue duramente criticada por considerarse insuficiente, mientras el certamen sigue envuelto en controversias dentro y fuera del país.