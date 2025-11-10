Dr Gamaliel Román, cirujano de las estrellas, celebra nueve años de su clínica junto a Florinda Meza

La noche reunió a destacadas personalidades del espectáculo Cortesía

La noche reunió a destacadas personalidades del espectáculo, quienes se sumaron a la celebración para festejar la trayectoria de uno de los especialistas en estética más destacados de México.

En un evento donde el glamour y el agradecimiento se unieron en perfecta armonía, el doctor Gamaliel Román celebró el noveno aniversario de su prestigiosa clínica, Tanning Spa.

La noche reunió a destacadas personalidades del espectáculo, quienes se sumaron a la celebración para festejar la trayectoria de uno de los especialistas en estética más destacados de México.

La velada contó con la presencia de estrellas como Yuliana Peniche, Kimberly La Más Preciosa, Shanik Berman, Silvia Urquidi y Florinda Meza, todas ellas figuras del medio que han confiado en los servicios de alta calidad de Tanning Spa.

La noche reunió a destacadas personalidades del espectáculo Cortesía

La noche alcanzó un nivel aún más especial con la inesperada participación de Shanik Berman como DJ, aportando un toque vibrante y único que marcó el ritmo de una celebración inolvidable.

El Dr. Román, conocido por su excelencia y por su compromiso con la innovación, aprovechó esta ocasión para destacar el impacto que ha tenido en la estética su labor.

Para cerrar la celebración con broche de oro, el doctor Román anunció un concierto especial, como agradecimiento a sus pacientes, quienes podrán seguir las novedades del evento a través de sus redes sociales.

“El festejo de los 9!años de Tanning Spa será en grande, con un concierto para agradecer a todos mis pacientes y a quienes han confiado en el trabajo de mi equipo. Vamos por más años de éxito”, expresó el Dr. Román, emocionado y agradecido por la trayectoria que hasta ahora ha construido.

Este noveno aniversario no solo representa un hito para Tanning Spa, sino que también reafirma la misión del Dr. Román de mantenerse a la vanguardia en tratamientos estéticos y continuar ofreciendo la mejor atención y resultados de alta calidad, consolidándose como un referente en la estética de México y fortaleciéndose como una de las opciones predilectas de las celebridades.