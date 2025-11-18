¿Cómo celebrar Thanksgiving 2025 en México? Descubre qué comer y si en realidad ya es parte de nuestra cultura

Aunque parecía ser una celebración exclusiva de los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving ha ganado terreno entre las familias mexicanas.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre el origen de la festividad y, si te unirás a ella, cómo puedes celebrarla este 2025.

¿Cuándo se celebra Thanksgiving 2025?

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en EU, lo que significa que será el 27 de noviembre de 2025. Aunque en México no es un día feriado oficial, cada vez más hogares lo incluyen como excusa para reunirse, agradecer y comer rico.

¿En qué partes de México se celebra Thanksgiving 2025?

La iniciativa está principalmente en la zona norte del país, muy influenciada por la cercanía con Estados Unidos y la cultura fronteriza. Según los datos:

En estados como Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez ya es más común ver la cena de Thanksgiving

¿Qué se come en Thanksgiving?

Pavo

La estrella de la noche es el pavo, el cual suele ser relleno, sazonado con hierbas, mantequilla y horneado. Muy similar a las cenas de Navidad mexicanas.

Guarniciones

Puré de papa

Salsa de arándanos

Relleno de ejotes, camote o pastel de calabaza

Bebidas

Los ponches o tés para acompañar la cena de Thanksgiving podrían ser de especias, chai, cítricos, canela, manzana o frutas de temporada.

Si bien en México no es una celebración masiva al nivel de Estados Unidos, su espíritu de gratitud y reunión es algo que le ha brindado a los mexicanos la oportunidad de reunir a la familia y disfrutar de una cena deliciosa.

Celebrar Thanksgiving 2025 en México este 27 de noviembre puede ser un calentamiento para la cena de Navidad. No desaproveches la ocasión y disfruta de en familia.