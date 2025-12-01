Rommel Pacheco rompe el silencio tras acusaciones de Paola Espinosa sobre presunto despojo

El director de la CONADE calificó de “chismes” los señalamientos y pidió respeto para su familia. rommel pacheco

Rommel Pacheco, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), respondió públicamente a las declaraciones realizadas por la ex clavadista Paola Espinosa, quien lo acusó de haberla despojado de una vivienda en Mérida que ambos habrían adquirido años atrás. El tema surgió luego de que se cuestionara a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la declaración patrimonial del ex atleta durante la conferencia matutina.

A raíz de la polémica, Pacheco utilizó sus redes sociales para asegurar que su situación patrimonial es completamente transparente y que las versiones difundidas forman parte de simples rumores. Las declaraciones de Espinosa se dieron en una entrevista para la revista Proceso, donde relató cómo presuntamente perdió una propiedad vinculada a ambos deportistas.

La respuesta pública de Rommel Pacheco

En un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, Pacheco afirmó que los señalamientos no desviarán su labor dentro del deporte mexicano. Señaló que, pese a la creciente ola de comentarios, su postura es mantener claridad y respeto hacia todas las personas involucradas.

A la opinión pública: pic.twitter.com/DPqqQkBTo7 — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) December 1, 2025

Sin mencionar de forma directa a Paola Espinosa, el ex clavadista indicó que no añadirá más al tema y reconoció que recuerda con aprecio la etapa que compartieron, recordando que ambos mantuvieron una relación sentimental en el pasado. Destacó que cada uno tomó caminos distintos y que prefiere no profundizar en controversias personales.

Finalmente, Pacheco pidió que se respete a su esposa, a su hijo y a toda su familia, enfatizando que el país enfrenta retos más importantes que atender rumores mediáticos. Subrayó que es momento de enfocarse en construir y no en alimentar versiones que, según él, no contribuyen a nada positivo.