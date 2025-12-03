¡Encenderán árbol de Navidad en Glorieta Insurgentes! Entérate cuándo y a qué hora será la inauguración

Árbol de Navidad en Glorieta Insurgentes El espíritu navideño ha llegado a la alcaldía Cuauhtémoc, donde la SSC colocó un árbol navideño y una villa que encenderán este jueves 3 de deiciembre.

Los árboles navideños, en México y alrededor del mundo, han comenzado a iluminar este diciembre con cada uno de ellos encendiéndose noche con noche invernal en el festivo avance hacia la blanca, oh blanca, Navidad.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instaló por vez primera un árbol de Navidad en la Glorieta de los Insurgentes, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

La estructura, ya finalizada, estará saludando al firmamento con su luz navideña el viernes 5 de diciembre al encenderse por primera ocasión, así como la villa que acompaña el festivo evento.

¿Dónde y hasta cuándo estará el árbol de Navidad de la SSC?

El encendido de árbol se llevará a cabo en la Glorieta de los Insurgentes, ubicada en la intersección de Avenida Chapultepec y Avenida Insurgentes de la colonia Roma Norte, Cuauhtémoc.

Las maneras más sencillas de llegar a la glorieta, son:

Línea 1 (rosa) del Metro de la CDMX , bajando en la estación Insurgentes que se encuentra en el centro de la glorieta.

, bajando en la estación que se encuentra en el centro de la glorieta. Línea 1 del Metrobús, la cual recorre Avenida de Los Insurgentes. La estación en la que debes bajar lleva por nombre Glorieta Insurgentes, la cual rodea la glorieta.

De acuerdo con el anuncio realizado por la SSC, el árbol se encenderá el viernes 5 de diciembre de 2025 y estará disponible en la zona hasta el día 6 de enero del año 2026; ¡tienes un mes completo para disfrutar de la magia en la emblemática glorieta!

¿A qué hora encenderán el árbol en la Glorieta Insurgentes?

Anteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien impulsó este festivo proyecto, informó que el árbol de Navidad sería encendido el 5 de diciembre de este año.

¡La magia de la #Navidad está por comenzar! 🎄✨

Acompáñanos al gran encendido de nuestro árbol y de la villa navideña.

Ven con tu familia y disfruta un momento lleno de sorpresas.

¡Te esperamos!

🗓️ 5 de diciembre

⏰ 17:30 horas

🗓️ 5 de diciembre

⏰ 17:30 horas

📌Glorieta de Insurgentes

Hoy, a través de su cuenta oficial en la red social X, reveló también la hora agendada para encender las luces del primer árbol navideño en la Glorieta Insurgentes; el horario en que citó a ciudadanos y ciudadanas es: 17:30 horas de la tarde.

El árbol de Navidad fue montado con apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios, a la vez que recibió la ayuda de personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro para la colocación de una villa navideña dentro de la glorieta.

Esta villa será encendida en el mismo horario del árbol, abierta al público en el mismo periodo de tiempo, es decir, desde la tarde del viernes de esta semana hasta el martes 6 de enero del próximo año.

Árbol de Navidad en Glorieta Insurgentes: ¿Cómo fue su realización?

En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el árbol de Navidad en la alcaldía Cuauhtémoc fue elaborado por personas privadas de su libertad provenientes del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Los involucrados fueron cinco hombres, cuatro herreros y un pintor, quienes se unieron a la realización del árbol navideño; este proceso tomó un mes, en el cual lograron construir una estructura de ocho metros de altura, 2.8 metros de ancho y con un peso aproximado de 200 kilogramos.

El árbol consta de seis niveles, elaborado con una técnica de herrería artística y pintura industrial. De acuerdo con el mensaje que la SSC pretende transmitir, el árbol representa el valor de la vida, la unión familiar y los deseos de alegría, paz, libertad y amor en la humanidad.

Las personas privadas de su libertad, como fue el caso de Felipe (herrero) y Arturo (pintor), comentaron sentirse orgullosos del proyecto y agradecidos por la confianza prestada durante la realización del árbol.

“Nos hace recordar que sí podemos servir a la sociedad haciendo el bien“, expresó Felipe.

La Navidad es una época de nostalgia, cierres y esperanza en los nuevos inicios, así que ¿qué mejor que acercarte a presenciar el primer árbol navideño en la Glorieta Insurgentes para recordar los placeres luminosos y festivos de la temporada?

Sobre todo, en compañía de quienes amas.