Así actúa la “depresión estacional” y esto es lo que puedes hacer para contrarrestarla

El Trastorno Afectivo Estacional (TAE), también llamado “depresión estacional” o “tristeza invernal”, es un tipo de depresión que aparece justo en otoño e invierno, cuando los días se acortan y hay menos luz solar.

Cuando la luz del sol disminuye, nuestro cuerpo y cerebro se alteran. Baja la producción de serotonina y puede aumentar la melatonina, lo que nos deja con más sueño, menos ánimo y a veces, con antojos de más carbohidratos.

Además, la baja exposición al sol puede reducir los niveles de vitamina D, lo que afecta aún más nuestro estado de ánimo y con ello, nuestro desenvolvimiento y ganas de convivencia.

¿Cómo saber si solo es un momento sad o un verdadero trastorno?

Si durante varias semanas sientes cosas como:

Sueño excesivo o dificultades para dormir

Cansancio o falta de energía

Cambios en el apetito: comer mucho más o tener poco apetito

Sensación de aislamiento o ganas de “hibernar”

Te sientes decaído por varias semanas, sin ganas incluso de tus actividades favoritas

Puede haber señales de TAE, no de un simple “bajón por el clima”. Recuerda muchas veces confundimos “tristeza invernal” con agotamiento o estrés, pero lo que marca la diferencia es la persistencia, intensidad y repetición año tras año.

¿Qué puedes hacer para evitarlo?

No necesitas esperar a la primavera para sentirte mejor. Esto puede ayudarte:

Busca luz natural todas las mañanas

Si puedes, considera la fototerapia (lámparas especiales) para compensar la falta de luz solar

Haz ejercicio físico, preferiblemente al aire libre

Cuida tu alimentación, incluyendo alimentos ricos en vitamina D, y mantén horarios regulares de comida y sueño

Procura no aislarte

Aunque muchas de las investigaciones vienen de lugares donde el invierno es más oscuro y largo, lo que vivamos en ciudades como la CDMX puede también influir. Los días más nublados, menos salida al sol por el frío o cambios en actividades y rutina pueden hacer que más personas experimenten un bajón emocional.

Si consideras que esto podría estarte rebasando, toma en cuenta que buscar ayuda no significa que “no seas fuerte”, sino que estás cuidando tu salud mental.