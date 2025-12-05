Ponche Navideño Tradicional: ingredientes de la verdadera receta mexicana

En definitiva, el ponche tradicional mexicano es el verdadero sabor de la Navidad. La mezcla de frutas y el olor a canela hacen que esta bebida sea una de las favoritas para todos los que celebramos esta fecha de unión entre familia y amigos.
Si quieres consentir e impresionar a tu familia con un ponche navideño casero, esta receta clásica es la indicada.
¿Por qué es tan especial el ponche en México?
El ponche navideño mexicano es más que una bebida caliente, para muchos representa tradición, reunión familiar y el aroma de la temporada. En su versión más natural, combina frutas típicas de temporada con especias que ayuden a resaltar el sabor.
Además, la receta puede variar según la región, el gusto familiar o qué frutas logres conseguir; esa flexibilidad lo hace perfecto para adaptarse a cualquier celebración decembrina.
Ingredientes que no deben faltar
Aquí la mezcla tradicional, aunque siempre puedes ajustarla a tu gusto:
- 4 a 5 litros de agua
- Tejocote al gusto
- Caña de azúcar al gusto, peladas y partidas en tiras o en rodajas
- Manzanas al gusto, cortadas en gajos u octavos
- Guayabas al gusto, partidas en cuartos
- Flor de Jamaica
- Tamarindo
- 2 ramas de canela en rama, y si te gusta, anís estrella
- Piloncillo
Preparación del ponche navideño
- Pon a calentar el agua en una olla grande. Añade la canela y el anís, si decidiste usarlo, también integra el piloncillo; espera a que el piloncillo se disuelva por completo
- Aparte, hierve los tejocotes hasta que se ablanden lo suficiente como para pelarlos de forma sencilla; posteriormente agrégalos al agua
- Incorpora la caña de azúcar, las manzanas, guayabas, la jamaica y el tamarindo. Deja que todo hierva a fuego bajo por alrededor de 30 minutos
- Prueba y ajusta el dulzor si es necesario.
- Sirvelo caliente, en tazones o tacitas y no olvides repartir las frutitas
Si quieres un toque extra para +18, puedes agregarle un chorrito de ron o aguardiente al servir.