Richard Gere elogia a Sheinbaum en la FIL Guadalajara: “su presidenta es increíble”

Richard Geere elogia a Sheinbaum en la FIL Guadalajara: "su presidenta es increíble"

En medio de una de las jornadas más concurridas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el actor y activista Richard Gere sorprendió al público con un mensaje directo, emocional y cargado de crítica hacia los líderes mundiales actuales. Durante su participación, Gere aprovechó para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el planeta y, de paso, lanzar un elogio a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “increíble”.

Ante una sala llena, el actor aseguró que el mundo vive un momento complicado por la presencia de lo que llamó “malos actores” en posiciones de gran poder. Mencionó directamente a Donald Trump, Barack Obama, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu como figuras que, desde su perspectiva, “están en el lado equivocado de la historia, del presente y del futuro”. Sus palabras generaron un ambiente de sorpresa, pero también de reflexión entre los asistentes.

Gere fue especialmente crítico con la situación política de Estados Unidos y no dudó en expresar vergüenza por el presidente que actualmente gobierna su país. “Como estadounidense, me avergüenza profundamente este presidente que tenemos”, dijo, dejando claro que sus comentarios no buscaban aplausos, sino invitar a la audiencia a cuestionar el rumbo que están tomando las sociedades.

¿Qué dijo Richard Gere de la presidenta Sheinbaum?

En medio de estas críticas, el actor hizo una pausa para destacar el liderazgo de Claudia Sheinbaum. “Su Presidenta es bastante increíble, cómo es capaz de lidiar con este tipo”, comentó en referencia a los desafíos del panorama político internacional. Sus palabras desataron una oleada de reacciones entre el público, muchas de ellas de reconocimiento.

Gere también habló sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a los momentos actuales. Llamó a “levantarse, hacerse valer y ser responsables”, subrayando que cada persona tiene un papel en la defensa de los valores humanos y la construcción de un futuro más justo. Además, mencionó el trabajo relacionado con la película “Días Festivos” (“Holidays”), señalando que toca temas de salud espiritual y la importancia de reconectar con lo esencial.

La intervención de Richard Gere dejó eco en la FIL, combinando crítica política, reflexión social y reconocimiento hacia México. Sus declaraciones, contundentes y emotivas, marcaron uno de los momentos más comentados del evento.

¿Quién es Richard Gere?

Richard Gere es un actor estadounidense reconocido a nivel mundial, famoso por su trabajo en cine desde los años 80. Saltó a la fama con películas como American Gigolo y Pretty Woman, convirtiéndose en uno de los galanes más emblemáticos de Hollywood. A lo largo de su carrera ha combinado dramas, romances y cine independiente, ganando premios como el Globo de Oro.

Además de su trayectoria artística, Gere es conocido por su activismo humanitario. Ha apoyado causas relacionadas con derechos humanos, la paz, la salud mental y, especialmente, la defensa del Tíbet, debido a su cercanía con el budismo tibetano. Su labor fuera de las pantallas lo ha convertido en una figura influyente tanto en la cultura pop como en el activismo internacional.