Anuncian caravana de bienvenida a Fátima Bosch en Tabasco: fecha y ruta para mostrar apoyo a la reina del Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe México 2025 en Tabasco Antes de que se fuera a Tailandia, las calles de Villahermosa se llenaron de desconocidos, familiares y amigos que apoyando a Miss México

Luego de que Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, en Tailandia y las múltiples polémicas que se derivaron después de su coronación; ahora regresará a su natal Tabasco.

La nueva Reina del Miss Universo será recibida con una caravana especial como parte de la Caravana Navideña en Villahermosa que recorrerá algunos de los puntos más representativos de la capital tabasqueña.

¿Cuándo se realizará la bienvenida a Fátima Bosch?

La llegada de Fátima Bosch está programada para el 14 de diciembre, fecha en la que se integrará a la Caravana Navideña que se celebra en Villahermosa. Ese mismo día se llevará a cabo el recorrido en el que la Miss Universo 2025 saludará a las y los tabasqueños.

¿Cuál será la ruta de la caravana en Villahermosa?

De acuerdo con lo anunciado, la caravana seguirá un trayecto que incluye el Malecón, la avenida Méndez, la fuente del Chorro de Atasta y concluirá en el Estadio Centenario 27 de Febrero.

El vehículo en el que será trasladada Fátima Bosch será un carro alegórico de color rosa, que cerrará el desfile al ser el último contingente de la Caravana Navideña.

¿Cómo participará Fátima Bosch en la caravana?

La actual Miss Universo, de 25 años de edad, participará a bordo del carro alegórico asignado para su traslado, desde donde realizará el saludo oficial durante el recorrido. Su presencia es uno de los momentos más esperados del evento decembrino.

Recomendaciones emitidas por los organizadores en Tabasco

Pedro Cano, organizador del evento, pidió a quienes asistan respetar las medidas de seguridad y no acercarse a los carros alegóricos durante el recorrido.

La recomendación busca garantizar un ambiente ordenado y seguro para quienes acudan a ver la bienvenida de Fátima Bosch.

Los organizadores señalaron que el llamado es clave para que la caravana se desarrolle sin contratiempos y permita a la población disfrutar del evento.