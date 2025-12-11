Saludable. Si consumes pavo, no olvides acompañarlo de abundante verdura y una fuente saludable de grasas como aguacate.

La Navidad es sinónimo de comida deliciosa, y uno de los protagonistas en la mayoría de las mesas es el pavo. Este platillo tradicional ha estado en las celebraciones navideñas durante siglos, pero, ¿cómo lograr que tu pavo sea el centro de atención y no solo una tradición más?

¡Con estas 5 recetas infalibles para preparar pavo esta Navidad, tu cena será todo un éxito! Desde el clásico pavo al horno hasta opciones más innovadoras, aquí te dejamos ideas para que tu pavo quede jugoso, lleno de sabor y, sobre todo, ¡memorable!

1. Pavo al Horno Tradicional

Empecemos con el clásico que nunca pasa de moda. El pavo al horno es el rey de la Navidad y, aunque parezca sencillo, algunos trucos pueden hacer toda la diferencia.

Ingredientes:

1 pavo de aproximadamente 4-5 kg

1 taza de mantequilla derretida

4 dientes de ajo picados

1 limón (jugo y cáscara)

Romero, tomillo y sal al gusto

2 tazas de caldo de pollo

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C. Limpia el pavo, sécalo bien y, con una brocha, unta toda la piel con la mantequilla derretida. Agrega el ajo picado, el jugo de limón, y sazona con sal, tomillo y romero. Coloca el pavo en una bandeja para horno, vierte el caldo de pollo en el fondo y cubre con papel aluminio. Hornea durante 2-3 horas, dependiendo del tamaño del pavo, y retira el papel aluminio los últimos 30 minutos para dorar la piel.

Este pavo quedará jugoso por dentro y crujiente por fuera, ¡el toque perfecto para una Navidad clásica!

2. Pavo Relleno de Manzana y Ciruelas

Si buscas algo diferente pero igual de delicioso, este pavo relleno de manzana y ciruelas te sorprenderá. La combinación de frutas dulces con la carne del pavo es irresistible.

Ingredientes:

1 pavo de 4-5 kg

2 manzanas verdes picadas

1 taza de ciruelas pasas sin hueso

1 cebolla picada

1/2 taza de nueces picadas

1 cucharadita de canela

1/4 taza de miel

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C. Mezcla las manzanas, ciruelas, cebolla, nueces y canela en un tazón. Rellena el pavo con esta mezcla y átalo con hilo de cocina. Unta el pavo con miel y colócalo en la bandeja para hornear. Hornea durante 2.5-3 horas, bañado regularmente con los jugos que suelta.

Este relleno aporta un sabor dulce y festivo que complementa a la perfección la suavidad del pavo.

Pavo navideño El pavo se consume en fechas como el 24 de diciembre, cuando se celebra la Nochebuena. (UNAM)

3. Pavo a la Cerveza con Limón y Miel

Si te gustan los sabores un poco más audaces, esta receta de pavo a la cerveza con limón y miel es ideal. El toque de la cerveza aporta un sabor único, mientras que la miel y el limón balancean el sabor con un toque dulce y ácido.

Ingredientes:

1 pavo de 5 kg

1 botella de cerveza clara

Jugo de 2 limones

1/4 taza de miel

3 dientes de ajo picados

Sal, pimienta y romero al gusto

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C. Mezcla la cerveza, jugo de limón, miel, ajo, sal y pimienta en un tazón grande. Coloca el pavo en una bandeja para horno y vierte la mezcla sobre él. Cubre con papel aluminio y hornea durante 2.5 horas. Retira el papel aluminio y deja que se dore durante 30 minutos más.

El resultado es un pavo jugoso con un glaseado delicioso que hará que todos pidan más.

Una deliciosa cena de Acción de Gracias Una deliciosa cena de Acción de Gracias (La Crónica de Hoy)

4. Pavo al Estilo Tex-Mex

¿Te gustaría darle un giro mexicano a tu Navidad? Esta receta de pavo al estilo Tex-Mex con chile, cilantro y limón es perfecta para las fiestas. ¡El toque picante es ideal para quienes disfrutan de los sabores intensos!

Ingredientes:

1 pavo de 4 kg

2 cucharadas de chile en polvo

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharadita de comino

Jugo de 2 limones

1/4 taza de cilantro fresco picado

1/2 taza de aceite de oliva

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C. Mezcla el chile en polvo, ajo en polvo, comino, jugo de limón y aceite de oliva en un tazón. Unta el pavo con esta mezcla y colócalo en la bandeja para hornear. Hornea durante 2-2.5 horas, bañando el pavo con los jugos cada 30 minutos. Al final, espolvorea con cilantro fresco picado antes de servir.

El resultado es un pavo con un sabor vibrante y lleno de vida, perfecto para una Navidad diferente.

5. Pavo al Horno con Salsa de Naranja y Jengibre

Este pavo con salsa de naranja y jengibre es un clásico moderno que nunca falla. La combinación de la acidez de la naranja con el toque picante del jengibre le da un sabor muy especial a la carne del pavo.

Ingredientes:

1 pavo de 5 kg

Jugo de 4 naranjas

1 trozo pequeño de jengibre rallado

1/4 taza de azúcar moreno

1/2 taza de salsa de soya

2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C. Mezcla el jugo de naranja, jengibre, azúcar moreno y salsa de soya en un tazón. Unta el pavo con la mezcla y deja marinar durante 1-2 horas. Coloca el pavo en una bandeja para hornear y hornea durante 2.5 horas, rociándolo con la salsa cada 30 minutos.

Este pavo se servirá con una salsa deliciosa y fragante que añade un toque sofisticado y fresco a tu cena navideña.

