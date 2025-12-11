Fátima Bosch llega a México de incógnita… y la descubren: esto le dijo a la prensa

Fátima Bosch a su llegada al Aeropuerto de la CDMX Captura de pantalla

Fátima Bosch, la reciente ganadora de Miss Universo 2025, ha vuelto a México tras su triunfo internacional, y lo hizo de una manera inesperada. La Reina de Belleza intentó pasar desapercibida al llegar al país, utilizando una capucha y lentes oscuros para ocultar su identidad.

Sin embargo, sus esfuerzos por mantenerse alejada de las cámaras fueron en vano. Las cámaras la abordaron y, a pesar de su intento de evadir la atención, Bosch no pudo evitar ser captada por la prensa.

¿Qué pasó con Fátima Bosch en el aeropuerto?

A pesar de sus intentos por permanecer en el anonimato, un grupo de reporteros logró acercarse a ella. Fátima, que se encontraba acompañada por su equipo, fue abordada por los medios, pero su respuesta ante las cámaras no fue la esperada. En un tono claro y firme, uno de sus acompañantes pidió a los periodistas que se detuvieran y, sin dar detalles sobre su reinado o las controversias que la rodean, Fátima dijo con tono serio: “¿Me dejan en paz?”

Cuando finalmente accedió a hablar, Fátima dejó claro que no estaba allí para entrar en detalles sobre los escándalos que la persiguen, incluyendo las dudas sobre la legitimidad de su victoria en el certamen de Miss Universo. En lugar de responder a las preguntas incómodas, simplemente afirmó: “No tengo nada que decir del tema, que tengas un bonito día”.

A pesar de la insistencia de los periodistas, Bosch destacó que su regreso a México estaba relacionado con un evento específico y que su intención era pasar desapercibida. “No es mi bienvenida, es que justo tenemos un evento y se supone que veníamos de incógnito”, expresó, aunque también se mostró agradecida al ver a la prensa, añadiendo con una sonrisa: “Qué gusto verlos”.

El regreso de Fátima Bosch a México ha estado marcado por la controversia y ha generado una amplia variedad de reacciones. Si bien su victoria en Miss Universo fue un orgullo para muchos mexicanos, los rumores de un supuesto conflicto de intereses entre su padre, Bernardo Bosch, y el empresario Raúl Rocha no dejan de crear diversas hipótesis sobre la legitimidad de su triunfo.