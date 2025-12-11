Game Awards 2025: horario, cómo y dónde ver en vivo en México

Los Game Awards 2025, el evento más influyente en la industria de los videojuegos, se llevarán a cabo este jueves 11 de diciembre desde el Peacock Theater en Los Ángeles. La esperada gala reunirá a desarrolladores, estudios, actores, músicos y millones de fans alrededor del mundo, quienes seguirán el anuncio del Juego del Año (GOTY) y decenas de categorías más.

¿A qué hora comienzan los Game Awards 2025 en México?

Para los espectadores mexicanos, la premiación iniciará a las 18:30 horas (tiempo del centro de México).La transmisión previa —con entrevistas, anuncios anticipados y presentaciones especiales— comenzará alrededor de las 18:00 horas, ideal para quienes quieren seguir cada detalle desde el inicio.

Dónde ver los Game Awards 2025 en vivo y gratis

La gala se podrá ver sin costo a través de diversas plataformas oficiales. Estas son las opciones disponibles en México:

YouTube: transmisión oficial en alta resolución.

transmisión oficial en alta resolución. Twitch: streaming en vivo directo del canal de The Game Awards.

streaming en vivo directo del canal de The Game Awards. X (Twitter) y TikTok: cobertura en tiempo real con transmisión simultánea.

cobertura en tiempo real con transmisión simultánea. Facebook e Instagram: clips y momentos destacados publicados por la organización.

clips y momentos destacados publicados por la organización. Amazon Prime Video: por primera vez, el evento se incorpora al catálogo de Prime Video como parte de su cobertura especial.

Con estas alternativas, cualquier usuario podrá seguir el show desde su celular, computadora o televisión inteligente.

¿Qué esperar de esta edición?

Además de revelar a los ganadores en más de 30 categorías, los Game Awards son conocidos por sus anuncios sorpresa, avances de videojuegos inéditos y primeros vistazos a proyectos que se lanzarán en los próximos años.Estudios de nivel mundial aprovechan la gala para presentar trailers exclusivos, nuevos personajes, colaboraciones inesperadas e incluso consolas o hardware innovador.

Los fans también esperan una noche llena de música en vivo, invitados especiales y momentos memorables que suelen generar conversación global.

Un cierre fuerte para la industria en 2025

La edición 2025 promete consolidarse como una de las más llamativas de la última década, en un año marcado por grandes lanzamientos, nuevas propuestas independientes y el avance de la tecnología en el desarrollo de videojuegos.Para los jugadores en México, la cita es clara: 11 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, con múltiples opciones para ver la transmisión en directo y no perderse uno de los eventos más esperados del año.