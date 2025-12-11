Mañanitas a la Virgen 2025: artistas confirmados que se presentarán en la Basílica de Guadalupe

Cada año, devotos y devotas de la Virgen de Guadalupe visitan la Basílica en Ciudad de México para presentar su devoción y respeto al templo que refugia la imagen de la santa.

Entre los actos más esperados de esta celebración, se encuentran Las Mañanitas a la Virgen María, homenaje musical que es habitualmente interpretado por celebridades mexicanas y, en la celebración del 2025, se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre a las 23:00 horas de la noche.

La ceremonia contará con tres transmisiones principales: Televisa, TV Azteca y Telemundo, cadenas que incluirán diferentes artistas mexicanos y mexicanas en su repertorio para el tributo a ‘La Morenita del Tepeyac’.

¿A qué hora y dónde ver ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe?

El concierto en tributo a la Santa María en la Basílica, será transmitido por distintos medios que incluyen la televisión abierta, canales de Youtube y plataformas de streaming; también, los medios para ver la transmisión dependerán de la cadena televisiva.

Por ejemplo, las opciones para Televisa son:

Televisión abierta: Canal de Las Estrellas, Foro TV.

Canal de Las Estrellas, Foro TV. Streaming: ViX Premium.

ViX Premium. Youtube: N+Foro.

En TV Azteca, el concierto se transmitirá desde:

Televisión abierta: Azteca UNO.

Azteca UNO. Youtube: ADN Noticias y otras redes sociales.

Telemundo, por otra parte, se distribuye principalmente a través de servicios de streaming y canales de televisión por suscripción, los cuales son:

Youtube: Canal oficial de Telemundo.

Canal oficial de Telemundo. Izzi: Canal 205.

Canal 205. Streaming: Peacock TV, enfocada al mercado estadounidense.

El homenaje a ‘La Morenita’ será la noche de este jueves 11 de diciembre y su transmisión podrá verse en las opciones antes mencionadas a partir de las 23:00 horas de la noche.

¿Quiénes serán las celebridades que asistirán a Las Mañanitas de la Virgen de Guadalupe?

La transmisión por parte de Televisa estará a cargo de Julieta Lujambio, la cual podrá verse a través del canal de Las Estrellas y Foro TV en televisión abierta.

Este 11 de diciembre a las 11 de la noche no dejen de ver Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe a través de Las Estrellas.

Como cada año, es un gran regalo cantarle con todo mi agradecimiento 💖🌹 pic.twitter.com/vRDQD8pzAC — Lucero (@LuceroMexico) December 10, 2025

Las celebridades de Televisa que acompañarán a la Virgen de Guadalupe esta noche, son:

Carlos Rivera.

Ana Cirré.

Víctor García.

Aída Cuevas.

Daniela Romo.

Alex Fernández.

Lucero ‘Lucerito’ Mijares.

Lucero, una de las últimas invitadas al homenaje y quien se unirá a apoyar a su hija.

Por su parte, entre los y las artistas que TV Azteca invitó, se encuentran:

Tatiana.

Denisse de Kalafe.

Priscila y su hija Sara Ángel,

Germán Montero.

Nacho Cano y el coro malinche.

Esmeralda Ugalde.

Carolina Ross.

Viviann Baeza.

Debido a que Telemundo también ha confirmado su participación en el evento tributo a la Virgen de Guadalupe, así como su transmisión, las celebridades que acompañarán a la cadena de televisión estadounidense en español, son:

Maite Perroni.

Maribel Guardia.

Bobby Pulido.

Lila Down.

Joss Favela.

Durante el concierto homenaje a la ‘Madre de todos los Santos’, también se cantarán los himnos guadalupanos más emblemáticos; no obstante, será Lucero la encargada de entonar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 2025.