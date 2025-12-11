Mañanitas a la Virgen 2025: artistas confirmados que se presentarán en la Basílica de Guadalupe

Cada año, devotos y devotas de la Virgen de Guadalupe visitan la Basílica en Ciudad de México para presentar su devoción y respeto al templo que refugia la imagen de la santa.
Entre los actos más esperados de esta celebración, se encuentran Las Mañanitas a la Virgen María, homenaje musical que es habitualmente interpretado por celebridades mexicanas y, en la celebración del 2025, se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre a las 23:00 horas de la noche.
La ceremonia contará con tres transmisiones principales: Televisa, TV Azteca y Telemundo, cadenas que incluirán diferentes artistas mexicanos y mexicanas en su repertorio para el tributo a ‘La Morenita del Tepeyac’.
¿A qué hora y dónde ver ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe?
El concierto en tributo a la Santa María en la Basílica, será transmitido por distintos medios que incluyen la televisión abierta, canales de Youtube y plataformas de streaming; también, los medios para ver la transmisión dependerán de la cadena televisiva.
Por ejemplo, las opciones para Televisa son:
- Televisión abierta: Canal de Las Estrellas, Foro TV.
- Streaming: ViX Premium.
- Youtube: N+Foro.
En TV Azteca, el concierto se transmitirá desde:
- Televisión abierta: Azteca UNO.
- Youtube: ADN Noticias y otras redes sociales.
Telemundo, por otra parte, se distribuye principalmente a través de servicios de streaming y canales de televisión por suscripción, los cuales son:
- Youtube: Canal oficial de Telemundo.
- Izzi: Canal 205.
- Streaming: Peacock TV, enfocada al mercado estadounidense.
El homenaje a ‘La Morenita’ será la noche de este jueves 11 de diciembre y su transmisión podrá verse en las opciones antes mencionadas a partir de las 23:00 horas de la noche.
¿Quiénes serán las celebridades que asistirán a Las Mañanitas de la Virgen de Guadalupe?
La transmisión por parte de Televisa estará a cargo de Julieta Lujambio, la cual podrá verse a través del canal de Las Estrellas y Foro TV en televisión abierta.
Este 11 de diciembre a las 11 de la noche no dejen de ver Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe a través de Las Estrellas.— Lucero (@LuceroMexico) December 10, 2025
Como cada año, es un gran regalo cantarle con todo mi agradecimiento 💖🌹 pic.twitter.com/vRDQD8pzAC
Las celebridades de Televisa que acompañarán a la Virgen de Guadalupe esta noche, son:
- Carlos Rivera.
- Ana Cirré.
- Víctor García.
- Aída Cuevas.
- Daniela Romo.
- Alex Fernández.
- Lucero ‘Lucerito’ Mijares.
- Lucero, una de las últimas invitadas al homenaje y quien se unirá a apoyar a su hija.
Por su parte, entre los y las artistas que TV Azteca invitó, se encuentran:
- Tatiana.
- Denisse de Kalafe.
- Priscila y su hija Sara Ángel,
- Germán Montero.
- Nacho Cano y el coro malinche.
- Esmeralda Ugalde.
- Carolina Ross.
- Viviann Baeza.
Debido a que Telemundo también ha confirmado su participación en el evento tributo a la Virgen de Guadalupe, así como su transmisión, las celebridades que acompañarán a la cadena de televisión estadounidense en español, son:
- Maite Perroni.
- Maribel Guardia.
- Bobby Pulido.
- Lila Down.
- Joss Favela.
Durante el concierto homenaje a la ‘Madre de todos los Santos’, también se cantarán los himnos guadalupanos más emblemáticos; no obstante, será Lucero la encargada de entonar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 2025.