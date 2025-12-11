Rey Pila estrena “Inside My Brain” y celebra 10 años de “The Future Sugar”

Rey Pila Foto: Cortesía

Para muchos, 2025 ha sido un año de recuerdos y celebraciones, y Rey Pila ha sabido aprovecharlo al máximo. A tan solo unos días de su show de aniversario en el Foro Puebla de la CDMX el 13 de diciembre, la banda mexicana está de fiesta, conmemorando 10 años de su aclamado álbum “The Future Sugar”, el disco que los catapultó al radar de figuras como Julian Casablancas (The Strokes), quien, como productor, dejó su huella en el sonido del grupo. Para cerrar el año con broche de oro, Rey Pila estrena “Inside My Brain”, una canción que revivió del pasado con una renovada energía electrónica y un toque nostálgico.

“Inside My Brain”: Una canción del pasado que encuentra nueva vida

“Inside My Brain” no es una canción cualquiera. Nació hace años, pero nunca se completó… hasta ahora. La idea original estuvo guardada en el baúl de los recuerdos, hasta que en la etapa más reciente de Rey Pila, la banda decidió rescatarla y darle una nueva vida. Lo que comenzó con un riff de guitarra pegajoso, se transformó en una mezcla explosiva de sintetizadores y guitarras, dando lugar a un sonido retrofuturista que mantiene la esencia de Rey Pila, pero con un toque contemporáneo.

El coro de la canción, con la repetitiva y contagiosa frase “on and on and on and on”, se graba en la cabeza del oyente desde el primer momento. Esta combinación de nostalgia y evolución es una muestra de la capacidad de Rey Pila para reinventarse, sin perder de vista sus raíces.

10 años de “The Future Sugar” y el nuevo rumbo de Rey Pila

Para Rey Pila, este aniversario no solo es una celebración del pasado, sino también un trampolín hacia el futuro. La banda, que durante años ha experimentado altibajos en su carrera, ha encontrado su momento más prolífico en estudio y en vivo, con el lanzamiento de su último álbum ESTAN STRANGE I y su versión deluxe. Con esta nueva canción, el grupo demuestra que su capacidad para evolucionar sigue más viva que nunca, mientras mantiene el vínculo con sus primeros éxitos.

Este 2025 también marcó su participación en el Estadio GNP junto a Zoé, en uno de los conciertos más históricos del año. Además, las celebraciones del aniversario de The Future Sugar no solo se limitan a la Ciudad de México, sino que también pasaron por Guadalajara y León, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Un show inolvidable en Foro Puebla

Para el 13 de diciembre, Rey Pila tiene preparada una fiesta musical de gran nivel. En el Foro Puebla, la banda no solo celebrará su disco más emblemático, sino que interpretará las nueve canciones que componen The Future Sugar, junto con otros grandes éxitos de su carrera. Además, Casablanca Drivers y Vacíos Cuerpos, dos bandas amigas, se unirán al festejo para hacer de esta noche algo realmente especial.

La expectativa está en su punto más alto, y no es para menos: el evento promete ser un viaje a través del tiempo, conectando lo mejor del pasado con lo más innovador del presente.