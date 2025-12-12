Bázares de mercancía de conciertos CDMX: Fechas y lugares para aprovechar los descuentos

Bázar de merch de conciertos Este 2025, serán dos bázares de mercancía de conciertos los que ofrecerán sus especiales descuentos.

Cada año, artistas nacionales e internacionales deleitan la Ciudad de México con la música que enamoró los oídos de sus fanáticos y fanáticas, mas la emoción del espectáculo no es lo único que el público se lleva consigo a casa, sino también colecciona mercancía de su celebridad preferida para guardar el recuerdo de esa noche por mucho tiempo.

En México, la mercancía no oficial de conciertos a menudo causa gran sensación por su originalidad y creatividad; ya sea con diseños que escapan de la norma minimalista de la mercancía oficial o ediciones divertidas que sustituyen el rostro de Zayn Malik por Maluma, Taylor Swift bebiendo micheladas o los hermanos Gallagher peleando bajo el icónico logo de Oasis, la mercancía mexicana causa una impresión inolvidable.

Afortunadamente, los creativos y divertidos diseños no se limitan a una sola noche ni a un tipo específico de público, sino que cada fin de año regresan a la venta con descuentos especiales.

Este 2025, serán dos bázares de mercancía no oficial de conciertos los que ofrecerán sus especiales ofertas de remate para todo el público. En esta nota te contaremos cuáles son, dónde estarán y qué días, para que puedas correr por la merch no oficial —pero originalmente creativa— de tu artista preferido.

¿Cuáles serán los bázares de mercancía de conciertos en CDMX?

México anfitrionó este año una enorme cantidad de conciertos de todos los géneros y para todos los gustos, sin embargo, ya sea por falta de tiempo o dinero durante la especial noche del espectáculo, los y las fans a veces no logran llevarse consigo un recuerdo tangible del evento.

De la misma forma, los puestos de mercancía no oficial de conciertos tampoco venden todos sus artículos, por lo que crearon un Bázar de remate en el mes de diciembre para vender toda la merch de los conciertos durante el año.

El famoso bázar está cerca, pero no sólo eso, sino que este 2025 también existirá un segundo bázar de mercancía de conciertos para que el público no se quede sin opciones; estos bázares son:

Bázar de Merch Palacio de los Deportes 2025. Los puestos se encontrarán en la calle Atletas , a un costado del Palacio de los Deportes. La ruta más cercana para este bázar es la Línea 9 del metro, estación Velódromo .

Los puestos se encontrarán en la , a un costado del Palacio de los Deportes. La ruta más cercana para este bázar es la del metro, . Gran Bázar de Merch. Este segundo bázar, menos conocido, se instalará en la explanada del Estadio GNP Seguros y la ruta más cercana para llegar es la estación Ciudad Deportiva.

¿Cuándo serán los bázares de mercancía de conciertos en CDMX?

De acuerdo con los flyer que circulan en redes sociales, los bázares ofrecerán su merch no oficial durante el mes de diciembre; específicamente, los días siguientes:

Bázar de Merch Palacio de los Deportes: 14, 15, 17, 18, 22 y 23 de diciembre , con un horario de 10:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas de la noche.

, con un horario de de la mañana de la noche. Gran Bázar de Merch: El bázar que se colocará en la explanada del GNP Seguros sólo estará disponible los días 17 y 18 de diciembre, sin embargo, el horario se desconoce.

En ambos bázares se esperan ofertas entre el 50% y 70% en todos los artículos, por lo que podrás encontrar playeras desde 50 pesos hasta hoodies o chamarras de 400 pesos o mucho menos.

Recomendaciones para comprar en los bázares de merch de conciertos en CDMX

Sin importar el tipo de compra o venta, este negocio necesitará siempre de una estrategia que protega tu dinero y asegure la compra de un buen producto, por ello te recomendamos: