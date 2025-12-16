Clima CDMX 17 de diciembre: estas alcaldías sentirán más frío

La Ciudad de México se prepara para experimentar temperaturas bajas este miércoles 17 de diciembre

La Ciudad de México se prepara para experimentar temperaturas bajas este miércoles 17 de diciembre, con un ambiente frío por la mañana que obligará a los capitalinos a sacar las chamarra y prendas abrigadoras, en especial al amanecer, cuando el termómetro podría descender hasta entre 4 y 6 °C en varias zonas de la ciudad.

Alerta por bajas temperaturas y frío matutino

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la capital del país amanecerá con un ambiente frío a muy frío debido al paso del frente frío número 21 y la presencia de una masa de aire polar, lo que mantendrá las temperaturas bajas durante gran parte de la madrugada y primeras horas del día.

¿En qué alcaldías hará más frío?

Las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México activaron la Alerta Amarilla por bajas temperaturas para las primeras horas de este miércoles 17 de diciembre en las siguientes demarcaciones:

• Álvaro Obregón

• Cuajimalpa

• Magdalena Contreras

• Milpa Alta

• Tlalpan

Estas alcaldías, caracterizadas por su mayor altitud y cercanía con zonas boscosas o rurales, son las que presentarán los descensos de temperatura más pronunciados durante la madrugada y el amanecer.

Temperaturas estimadas y recomendaciones

Se prevé que las temperaturas más bajas se registren entre las 03:00 y las 08:00 horas, por lo que se recomienda a la población abrigarse bien, cubrir nariz y boca para protegerse del frío y evitar cambios bruscos de temperatura.

Aunque conforme avance el día los termómetros subirán ligeramente y se espera un ambiente más templado por la tarde, las madrugadas seguirán siendo frías, especialmente en las alcaldías mencionadas, donde podría sentirse incluso frío intenso al amanecer.

Ante estas condiciones, las autoridades insistieron en extremar cuidados, sobre todo con niños, adultos mayores y personas vulnerables, quienes pueden verse más afectados por las bajas temperaturas.