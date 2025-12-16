Estos son los estados con la gasolina más barata del país, según Profeco

Precio de la gasolina más barata en México Especial

En su más reciente monitoreo nacional del precio de la gasolina regular, el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, destacó que estas dos entidades encabezaron la región norte con un precio promedio de 22.73 pesos por litro.

Este nivel se ubica por debajo del promedio nacional de 23.58 pesos por litro, resultado de la Estrategia Nacional para la Estabilización del Precio de los Combustibles impulsada por la administración federal y que ha buscado mantener los costos por debajo de los 24 pesos por litro en la mayoría del país.

Explicar por qué esto es relevante va más allá de un número, ya que significa una diferencia tangible en el gasto mensual de miles de familias, transportistas y trabajadores que dependen del auto o la logística carretera para su vida diaria.

¿En qué estados está más barata la gasolina?

En medio del ritmo cotidiano de las estaciones de servicio, una buena noticia llegó para quienes manejan y consumen combustible en el norte del país: los estados de Chihuahua y Durango registran los precios de gasolina más bajos de toda la República Mexicana, según los últimos datos publicados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Escalante Ruiz señaló que, tras la firma de acuerdos con diversas empresas gasolineras, se ha observado una reducción porcentual en los precios por regiones. Además, la mayoría de las estaciones monitoreadas se mantienen dentro del compromiso de no superar los 24 pesos por litro ni un margen de ganancia mayor a dos pesos, lo que ha permitido que los consumidores puedan encontrar combustibles a costos más accesibles.

En el caso del norte del país, donde Chihuahua y Durango concentran los precios más bajos, esto refleja también la competencia y ajustes de mercado locales entre estaciones, así como la efectividad de las mediciones que Profeco realiza de manera constante.

El reporte de Profeco también hace énfasis en el contraste dentro del mercado. Algunas estaciones de servicio han sido marcadas por precios por encima de lo comprometido en la estrategia de estabilización, como es el caso de ciertos puntos en Monterrey o en Veracruz, donde los márgenes de ganancia por litro han rebasado lo permitido, situación que la autoridad ha señalado con un “tache” en sus listados y que sirve como alerta para los consumidores.

¿Qué puedes hacer como consumidor?

Profeco mantiene un mapa actualizado en tiempo real donde cualquier persona puede consultar los precios más recientes del combustible por región, municipio y estación de servicio. Esta herramienta se ha vuelto una referencia útil para planear cargas de gasolina y comparar opciones antes de llenar el tanque, sobre todo en estados cercanos o de alto tránsito.