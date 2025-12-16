Martha Higareda narra cómo estuvo a punto de morir tras sufrir preeclampsia A través de sus redes sociales, la actriz reveló que su estado de salud se complicó después de dar a luz a sus gemelas (@marthahigareda)

A través de un video en redes sociales, Martha Higareda reveló parte de las complicaciones médicas que sufrió después del nacimiento de sus gemelas el pasado 18 de noviembre de 2025.

Este martes 16 de diciembre, la protagonista de “Amar te duele” reveló que después de que una de sus hijas fue dada de alta de cuidados intensivos y haber regresado a su casa, Higareda tuvo que regresar al hospital por complicaciones en su salud.

En el video de Instagram, junto con diferentes fotos de ella y su esposo Lewis Howes, Martha Higareda cuenta que fue diagnosticada con preeclampsia, tras haber ingresado a urgencias con presión arterial de 215.

Ante esto, los doctores tardaron casi 6 horas en estabilizarla, por lo que, desde entonces ha tenido que regresar dos veces a urgencias en el mes y medio que ha pasado tras su diagnóstico.

Asimismo, Martha Higareda menciona que en esa primera noche en urgencias estuvo “entre la vida y la muerte”: “Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias. Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte.”

En esta misma publicación Higareda etiqueta lo que vivió como una “experiencia espiritual”, en la que se le mostró lo que podía ocurrir si se “quedaba o partía”.

“Y en ese espacio, recé. Y sé que Jesús y el rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón. Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar.” Fue lo que expresó al respecto la actriz.

El video publicado en Instagram cuenta hasta el momento con más de 8 millones de vistas y los usuarios le han expresado a la reciente madre su apoyo y buenos deseos.

¿Qué es la preeclampsia, enfermedad que llevó a Martha Higareda a ser hospitalizada?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la preeclampsia es la hipertensión arterial que suele aparecer después de la semana 20 de embarazo y puede implicar riesgos para la madre y el feto.

Asimismo, menciona que, si la preeclampsia no es tratada adecuadamente, puede derivar en eclampsia, la cual causa convulsiones.

Según los datos publicados por la OMS, a nivel mundial, la tasa de preeclampsia por embarazo se sitúa entre el 2 % y el 8 %.