Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 Años: Estas beneficiarias dejarán de recibir su apoyo en 2026

Pensión Mujeres Bienestar 2025: Esta es la nueva fecha de entrega de tarjetas La fecha que se tenía prevista para la entrega de la tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar 2025 programada para el 7 de octubre se recorrerá al 7 de noviembre

El programa Pensión Mujeres Bienestar tendrá cambios importantes a partir de 2026, así reveló recientemente la Secretaría del Bienestar. Aunque el programa será fortalecido con incrementos, no todas las beneficiarias seguirán recibiendo el apoyo, debido a determinadas condiciones para la operación del programa.

Esta pensión, que se implementó como parte de los Programas para el Bienestar, ha beneficiado a miles de mujeres en todo el país desde su lanzamiento, cuando se estableció un monto de 3 mil pesos bimestrales para quienes cumplen los requisitos de edad y residencia.

¿Por qué algunas mujeres dejarán de recibir el apoyo en 2026?

Las autoridades aclararon que, aunque los montos serán actualizados en línea con la inflación y las políticas de bienestar social, existen situaciones específicas que provocarán la baja de algunas beneficiarias del programa. Entre los principales casos están los siguientes:

Cumplir los 65 años: Quienes alcancen esta edad durante 2026 dejarán de recibir la Pensión Mujeres Bienestar porque pasarán automáticamente a la Pensión Bienestar de Adultas Mayores, que tiene un monto superior al programa de 60 a 64 años.

Fallecimiento: El apoyo se suspende si el registro oficial indica que la beneficiaria falleció, ya sea por notificación de defunción o actualización de CURP con ese estatus.

Irregularidades en documentos: La falta de actualización de datos o la presencia de errores, documentos falsos o inconsistencias en la CURP o en medios de pago pueden llevar a la retención y eventual cancelación del apoyo.

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

No cobrar o no ser localizada: Las beneficiarias que no retiren su pensión en dos ocasiones consecutivas y no sean localizadas por los promotores del programa pueden perder el apoyo.

Duplicidad de registros o falsificación: Detectar registros duplicados o alteraciones en los medios de pago también provoca la baja del apoyo.

Baja voluntaria o residencia fuera del país: Quienes decidan salirse del programa o cambien su domicilio a otro país dejarán de ser beneficiarias.

Antes de la cancelación definitiva, el programa realiza una retención de pagos como primera alerta. Si en un plazo de hasta cuatro meses no se corrige la situación o no se actualizan los datos correspondientes, se procede a cancelar el apoyo.

Habrá aumentos para 2026, pero con reglas claras

Por otro lado, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ha confirmado que los apoyos sociales —incluida la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años— se ajustarán para el próximo año basándose en la inflación y en las prioridades presupuestales del programa. Aunque aún falta el anuncio oficial de los montos finales, se prevé que el pago de 3 mil pesos bimestrales tenga un incremento moderado.

Este enfoque responde a la intención del gobierno de fortalecer la red de apoyos sociales, aunque con criterios definidos para garantizar que los recursos lleguen a quienes continúan cumpliendo con los requisitos del programa.

Finalmente, para 2026 y los años siguientes, las reglas actualizadas buscan garantizar la sostenibilidad del apoyo y su integración a un sistema más amplio de pensiones para personas mayores.