¡No contaban con su astucia! HBO Max anuncia serie animada del Chapulín Colorado y su familia; te contamos cuándo y dónde verla

"Los Colorado" en HBO Max Tras el éxito de la serie biográfica de Chespirito, HBO Max apuesta por una serie animada del Chapulín Colorado; esta vez, será acompañado por su famlia “Los Colorado”.

La serie biográfica del renombrado comediante mexicano, Roberto Gómez Boñalos, fue únicamente el inicio para los planes que HBO Max tenía puestos en las creaciones del mayormente conocido ‘Chespirito’.

Este jueves 18 de diciembre, la plataforma de streaming difundió a través de sus redes sociales el trailer de la serie animada “Los Colorado”, proyecto que seguirá al emblemático héroe de la comedia mexicana.

Sin embargo, esta propuesta no se limitará a mostrar las torpes hazañas del Chapulín Colorado, sino que también la familia del personaje se unirá a la aventura.

¿De qué tratará “Los Colorado”, serie animada del Chapulín Colorado en HBO Max?

La serie original, creada por Chespirito en la década de los setenta, se mantuvo al aire en la televisión mexicana durante 22 años entre 1970 y 1992; su formato fue exitosamente recibido tanto como sketch dentro del show de Bolaños, como programa independiente tras el incremento de su popularidad.

En el 2015, una serie animada del Chapulín Colorado fue realizada por Ánima Estudios, la cual contó con 5 temporadas (74 episodios en total) que concluyó en 2017; la trama de esta primera serie animada del personaje siguió un rumbo similar al material original, acompañando al héroe rojizo en sus aventuras contra la maldad.

Sin embargo, “Los Colorado”, la nueva propuesta de HBO Max y pronta a estrenarse en la plataforma, presenta un cambio importante en la dinámica del Chapulín Colorado, así como expande su universo.

La serie animada resalta con el sello único de Huevocartoon y Grupo Chespirito, quienes buscan llevar el legado de Bolaños a nuevas generaciones presentando al torpe héroe, junto a sus hijos y esposa, en una moderna narrativa de valentía, comedia y el bien triunfando sobre los villanos clásicos y nuevos.

“Los Colorado”: fecha de estreno, episodios y dónde ver la nueva serie animada del Chapulín Colorado

La serie animada Los Colorado, anunciada por HBO Max, se estrenará el jueves 1° de enero de 2026, a través de la plataforma de streaming y el canal CartoonNetwork.

No contaban con su astucia… Ni con la de su esposa, ni con la de sus hijos y su mamá.

No contaban con su astucia… Ni con la de su esposa, ni con la de sus hijos y su mamá.

¡El 1 de enero llegan #LosColorado a HBO Max y @CNetworkLA !

Esta primera temporada contará de 10 episodios que se liberarán por completo el día del estreno en HBO Max, mientras que el estreno en CartoonNetwork presentará un formato escalonado, emitiéndose un episodio por día.

El periodo de estreno por televisión será del primer día del nuevo año hasta el miércoles 14 de enero de 2026. El horario de estreno será a las 15:00 horas de la tarde, además de que el canal contará con repeticiones el mismo día y los fines de semana.

¿Cuáles son los otros proyectos de Chespirito que HBO Max tiene planeados?

El gran éxito de “Chespirito: Sin querer queriendo”, serio biográfica del comediante, no provocó únicamente la polémica respecto a su vida amorosa y familiar, sino que también despertó el amor que Latinoamérica aún tiene por los emblemáticos personajes creados por Bolaños.

Uno de ellos es, sin duda, el gruñón pero leal Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés en la serie original. Su divertida y excelente actuación catapultó al personaje como uno de los mejores en el elenco de “El Chavo del Ocho”.

Ante esto, HBO Max percibió el éxito futuro y apostará también por un live-action centrado en el personaje de Valdés.

Hasta el momento, no existen mayores detalles sobre la serie, quiénes conformarán el elenco o serán los guionistas, pero Mariano César —vicepresidente senior de contenido general y estrategia de programación de HBO Latinoamérica—, expresó que este proyecto será “una gran oportunidad para tener un tipo de humor y contenido más dirigido a adultos jóvenes”.