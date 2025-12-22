¿Cuándo es el Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional 2025? Fecha, precio y premio mayor

¿Cuándo es el Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional? Fecha, precio y premio mayor En este sorteo que se celebra una vez al año, participarán 80.000 números, donde 1 de cada 5 gana (Lotería Nacional)

La Lotería Nacional celebrará la Navidad con el Sorteo Gordo de Navidad, el cual se llevará a cabo este miércoles 24 de diciembre de 2025 en Nochebuena.

El Sorteo Gordo de Navidad se celebra una vez al año cada 24 de diciembre y en esta edición participarán 80,000 números, los cuales serán del 00001 al 80,000.

Se llevará a cabo en 4 series y tendrá un total de 430 millones 259 mil 200 pesos repartidos en 16,722 premios.

¿Cuánto cuesta un cachito del Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional?

Para poder participar en el Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional tendrás que comprar un billete de lotería, el cual su costo varía dependiendo de si se trata de un cachito o una serie. Aquí te contamos cuánto costarán este 2025:

Un cachito tiene un costo de $120 pesos.

tiene un costo de El costo de una serie (20 cachitos) es de $2,400 pesos.

(20 cachitos) es de pesos. El costo de dos series (40 cachitos) es de $4,800 pesos.

(40 cachitos) es de pesos. El costo de tres series (60 cachitos) es de $7,200 pesos.

(60 cachitos) es de pesos. El costo de las cuatro series (80 cachitos) es de $9,600 pesos.

Con esto tú decidirás de acuerdo a tu presupuesto y la disponibilidad cuántos cachitos o series quisieras comprar para participar.

¿Cuál es el Premio Mayor del Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional?

Dependiendo de si adquiriste un cachito o una serie, variará el premio que recibirás si resultas ganador el próximo 24 de diciembre. Estos son los premios, en los que durante el sorteo mayor 1 de cada 5 gana, de acuerdo con la Lotería Nacional:

Premio Mayor: 204 millones de pesos , en caso de haber adquirido las 4 series del Sorteo Gordo de Navidad.

, en caso de haber adquirido las 4 series del Sorteo Gordo de Navidad. Premio por serie: 51 millones de pesos.

Premio por cachito: 2 millones 550 mil pesos.

¿Cómo conocer a los ganadores del Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional?

El Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas en el Teatro Lotería Nacional.

No obstante, podrás seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de su canal oficial de YouTube. Además, los resultados se publicarán en la lista de premios, la cual podrán encontrar en expendios de Lotería.

Asimismo, otras opciones que da la Lotería Nacional para conocer al ganador son sus redes sociales, ya que ahí también lo publicarán.