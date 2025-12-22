Luto en los videojuegos: muere Vince Zampella, creador de Call of Duty

Vince Zampella El diseñador y productor de videojuegos perdió la vida a sus 55 años de edad.

Una de las franquicias de videojuegos más exitosa y populares de la historia perdió recientemente a unos de sus creadores originales. Se trata de Vince Zampella, productor y diseñador ejecutivo, quien perdió la vida a sus 55 años de edad a causa de un accidente automovilístico.

¿De qué murió Vince Zampella?

De acuerdo con múltiples reportes, Zampella falleció este domingo 21 de diciembre tras un accidente vehicular. La noticia se confirmó hasta este lunes.

Vince Zampella, head of Respawn Entertainment and known for working on the Call of Duty, Titanfall, Star Wars Jedi, and Battlefield franchises, has died at the age of 55. pic.twitter.com/TCoeclv3rm — IGN (@IGN) December 22, 2025

Zampella conducía un vehículo de alta gama por la Angeles Crest Highway, al norte de Los Ángeles, cuando el auto se salió de la carretera y colisionó contra una barrera de concreto, causando que el vehículo se incendiara. La víctima quedó atrapada y falleció en el lugar. Un pasajero también perdió la vida posteriormente en un hospital, según los primeros informes policiales.

Así fue la carrera de Vince Zampella en los videojuegos

Zampella fue cofundador de Infinity Ward en 2002, estudio que desarrolló la saga Call of Duty, una de las franquicias más rentables y populares de los videojuegos modernos. Bajo su liderazgo creativo, Call of Duty se consolidó con títulos emblemáticos como Call of Duty 4: Modern Warfare y Modern Warfare 2.

En años recientes, Zampella había asumido roles de liderazgo en Respawn Entertainment y Ripple Effect Studios, y también estaba al frente de la franquicia Battlefield dentro de Electronic Arts, contribuyendo al desarrollo de Battlefield 6 y supervisando la dirección creativa de la serie bajo su nueva etapa corporativa.

También, participó en otro proyectos como:

Titanfall y Titanfall 2

Apex Legends

Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor,

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe definitivo sobre las causas específicas del siniestro ni se ha publicado un comunicado oficial por parte de familiares o empresas vinculadas a Zampella. Las investigaciones del accidente continúan.