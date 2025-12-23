¡Oficial! Marvel libera el primer teaser trailer de ‘Avengers: Doomsday’ y confirma que Steve Rogers vuelve al MCU

Primer teaser trailer de Avengers: Doosmday El avance oficial muestra el primer vistazo de Chris Evans en su retorno a la franquicia como Steve Rogers.

¡Finalmente es oficial! Después de semanas de incertidumbre, rumores y filtraciones, Marvel Studios liberó el primer teaser trailer de su próximo mega crossover cinematográfico que ha despertado la emoción de fanáticos y fanáticas del universo de los cómics, Avengers: Doomsday.

Confirmando una de las filtraciones más populares de la semana pasada, el avance oficial trae de regreso al antiguo líder de Los Vengadores, el veterano Steve Rogers, interpretado nuevamente por Chris Evans.

Primer teaser trailer de ‘Avengers: Doomsday’: Chris Evans regresa al MCU

Coincidiendo con otro de los fuertes rumores que navegaron por el internet, el teaser trailer oficial de Avengers: Doomsday tiene la duración de un minuto con veintiún segundos, el cual muestra al primero de los personajes rumorados a protagonizar los avances de la esperada entrega: Steve Rogers, antiguo Capitán América.

Alejado de la habitual acción de explosiones y villanos, este teaser trailer nos da un acercamiento íntimo a la vida del retirado súperheroe, quien abandonó el escudo en la película Endgame para volver al pasado y cumplir la promesa de un baile con su interés romántico, Peggy Carter.

En el avance, Steve Rogers muestra una imagen más madura, arribando a su casa en una motocicleta y, al entrar, sostiene a un bebé dormido al que mira con cariño.

Aunque la agente y cofundadora de S.H.I.E.L.D no aparece en el avance, los fanáticos y fanáticas han especulado que ella es la madre del bebé y la escena es producto de la decisión que Steve Rogers tomó en Endgame, cuando decidió ir al pasado y vivir su vida allí.

¿Chris Evans volverá a interpretar al Capitán América?

El teaser trailer revela poco acerca de la participación de Steve Rogers en la trama de Avengers: Doomsday, sin embargo, da un vistazo del exsoldado observando por un instante su antiguo traje de Capitán América, antes de guardarlo en un baúl.

Desde que los rumores sobre el regreso de Steve Rogers circularon por las redes sociales, el discurso se dividió entre las personas que están emocionadas por verlo usar el traje una vez más y quienes consideran que el personaje ya había tenido el cierre perfecto en Endgame.

También, existe el hecho de que el Capitán América oficial del MCU —seleccionado por Steve Rogers tras su retiro— se trata de Sam Wilson, antes Falcon, interpretado por el actor Anthony McKie, quien protagonizó la serie The Falcon and The Winter Soldier, así como la más reciente película Captain America: A Brave New World.

Sin embargo, Marvel no ha liberado información oficial acerca del peso que el personaje de Chris Evans tendrá en la última saga, pues el avance sólo muestra el enunciado: Steve Rogers volverá en Avengers: Doomsday, sin especificar si volverá a tomar el escudo y nombre de su antigua identidad de súperheroe.

¿Cuáles son los otros teaser trailers de ‘Avengers: Doomsday’ y cuándo serán liberados?

La película, que promete ser uno de los crossovers de súperheroes más grandes vistos en el universo cinematográfico, tiene fecha de estreno para el 18 de diciembre del 2026, tal como lo muestra el póster oficial también liberado este martes.

Al ser uno de los magnos eventos en el MCU, ha causado gran expectativa y emoción en su público, por lo que Marvel implementó una estrategia poco convencional para liberar los avances del filme.

De acuerdo con los rumores difundidos en redes sociales, los posibles temas y fechas de los próximos teaser trailers son los siguientes: