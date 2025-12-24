WWE Raw se suma al ‘upside down’ navideño de Netflix y hará crossover con Stranger Things en enero de 2026

Crossover Stranger Things y WWE Neflix anunció un crossover entre ‘Stranger Things’ y WWE Raw; en redes sociales, internautas especulan cómo será la misteriosa colaboración del evento.

El estreno de Stranger Things 5: Volumen 2 está prácticamente a la vuelta de la esquina, pues será liberado mañana 25 de diciembre de 2025 como obsequio navideño para los fanáticos y fanáticas de una de las series más exitosas de la plataforma escarlata.

Ante el gran éxito que promete el final definitivo de la creación de Matt y Ross Duffer, Netflix anunció en sus redes sociales que la franquicia Stranger Things tendrá un misterioso crossover con nada más y nada menos que ¡WWE Monday Night Raw!

¿Cuándo será el crossover de Stranger Things y WWE Raw?

De acuerdo con el video compartido por Netflix en sus cuentas oficiales de redes sociales, el misterioso crossover se llevará a cabo el primer lunes del nuevo año, 5 de enero de 2026, en el espectáculo de lucha profesional conocido como Monday Night Raw.

La hora para la cita programada será a las 8:00 PM, hora del Este (ET) y se transmitirá a través de Netflix, por lo que usuarios y usuarias de la plataforma podrán presenciar el evento sin dificultad alguna.

Crossover Stranger Things y WWE Raw: ¿De qué se trata?

El avance de quince segundos difundido por la cuenta oficial de la plataforma de streaming, muestra la peculiar intro de la serie de ciencia ficción, pero en lugar de que las letras que surgen sean aquellas que relacionamos al Upside Down, aparece el logo de WWE Raw, al cual se une el logo de Stranger Things para presentar el sorpresivo crossover.

THE WWE GETS STRANGER



January 5 🙃 LIVE only on Netflix at 8 PM ET | 5 PM PT 👀 #WWERaw pic.twitter.com/axIzayCMR6 — Netflix (@netflix) December 24, 2025

“La WWE se vuelve más extraña”, anuncia el adelanto compartido por Netflix, despertando inmediatamente la emoción de aquellos fanáticos y fanáticas tanto de la serie como del deporte de lucha profesional.

Hasta el momento se desconoce de qué tratará el crossover, ya que el Volumen 2 apenas se estrenará esta Navidad y el episodio final tiene su fecha de estreno programada para el día 31 de diciembre del año todavía presente.

No obstante, internautas en redes sociales se han encargado de especular respecto al evento, comentando la probabilidad de que el elenco de Stranger Things tenga una presentación especial en el cuadrilátero o que las luchas de ese lunes se manejen bajo la temática del Upside Down, sillas contra demogorgons o Vecna enfrentándose a Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Cartelera Holiday Tour: ¿Cuáles son los eventos de la WWE para este 26 y 27 de diciembre?

La gira de eventos en vivo de la WWE que arranca cada año tras Navidad cuenta con la confirmación de sus carteleras principales que iniciarán a partir de este 26 de diciembre, destacando nombres como Cody Rhodes, CM PUnk, Jey Uso, Bron Breakker y Rhea Ripley, quienes encabezarán el calendario de duelos especiales para finalizar el año con adrenalina y emoción.

El evento del viernes 26 de diciembre se llevará a cabo en CFG Bank Arena de Baltimore, Maryland, el cual incluirá los siguientes enfrentamientos:

Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes vs. Drew McIntyre (No DQ).

Jey Uso vs. Bron Breakker.

Rey Mysterio y Rhea Ripley vs. Dominik Mysterio y Liv Morgan.

Por otra parte, existen dos eventos programados para el sábado 27 de diciembre será en la Arena Benchmark International, en Tampa, Florida. Los encuentros que esta primera edición del sábado mostrará son:

Campeonato Mundial Peso Pesado: CM Punk vs. Bronson Reed.

Campeonato por parejas de WWE: The Kabuki Warriors vs. Charlotte Flair y Alexa Bliss.

Mientras que el evento designado a la Arena PPG Paints en Pittsburg, Pennsylvania incluirá los enfrentamientos: