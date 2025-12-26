Resultados Melate, Revancha y Revanchita 26 de diciembre 2025: números ganadores del sorteo 4153

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 26 de diciembre (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4153 se llevó a cabo este viernes 26 de diciembre de 2025 bajo gran expectativa por la bolsa acumulada que alcanzó una cifra poca veces vista en el año; por ello los participantes están pendientes de los números ganadores.

El interés no fue casual. En el historial del juego, las rachas sin ganador suelen modificar el ánimo del público por conocer los resultados del Melate de este viernes.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4153?

La bolsa acumulada del Melate 4153 alcanzó los 571 millones de pesos, una cifra que lo colocó en el centro del interés público. El monto se construyó tras varias emisiones consecutivas sin un ganador absoluto, un patrón que históricamente impulsa la participación y consolida al Melate como uno de los sorteos más atractivos del país cuando se presentan acumulaciones de esta magnitud.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4153

La Lotería Nacional realizó la transmisión en vivo del sorteo a través de su canal institucional de YouTube.

El procedimiento completo queda disponible en dicha plataforma, lo que permite a los participantes revisar los resultados. A continuación, te presentamos los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados del viernes 26 de diciembre

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4153?

El sorteo Melate 4153 se celebró en un horario extraordinario, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Melate mantiene una mecánica clara y directa. Cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis esferas principales y una adicional que define los premios secundarios.

Un mismo boleto participa de manera simultánea en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio a partir de una sola jugada y convierte al sorteo en un esquema de múltiples oportunidades con una sola apuesta.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4153?

Los resultados oficiales del Melate 4153 pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. La plataforma digital cuenta con un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar en segundos si existe algún acierto, una herramienta clave tras la conclusión del sorteo.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo del boleto de Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha añade un cargo adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al participar en las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos.