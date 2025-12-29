Expo Tus Juguetes: atracciones, actividades y novedades que no te puedes perder

Una experiencia pensada para niños, jóvenes y adultos Especial

Con la llegada de las fiestas decembrinas, la Ciudad de México vuelve a albergar uno de los encuentros más representativos de la industria del juguete y del entretenimiento familiar: Expo Tus Juguetes, que en 2025 celebra su vigésima edición. Durante dos décadas, este evento se ha consolidado como un referente del periodo navideño y de Reyes Magos, al reunir en un mismo espacio a familias, fabricantes, distribuidores y consumidores en torno al juego como experiencia cultural y social.

La exposición se lleva a cabo del 18 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade. A lo largo de estos 20 años, Expo Tus Juguetes ha evolucionado junto con los cambios en los hábitos de consumo, la tecnología y las formas de jugar.

En su edición aniversario, el evento congrega a 60 expositores que presentan una oferta diversa, que va desde juguetes tradicionales hasta propuestas que marcan tendencia en el mercado actual. Esta amplitud permite atender a distintos rangos de edad y perfiles, desde la primera infancia hasta adolescentes y públicos adultos interesados en el coleccionismo o el juego como forma de ocio.

Para niñas y niños de entre 8 y 12 años, la exposición destaca por la presencia de coleccionables, miniaturas y líneas de juego que combinan creatividad, narrativa y diseño. En el segmento de primera infancia, la oferta se enfoca en propuestas que priorizan el desarrollo temprano, la imaginación y el juego simbólico, con personajes y marcas ampliamente reconocidos por las familias mexicanas. Este enfoque refleja la importancia del juguete no solo como objeto recreativo, sino como herramienta de aprendizaje y vínculo afectivo.

La edición 2025 también funciona como escaparate de lanzamientos y ediciones especiales, así como de productos dirigidos a coleccionistas, un sector que ha cobrado relevancia en los últimos años. Figuras exclusivas, líneas clásicas y franquicias de alcance global conviven con propuestas que apelan a la nostalgia y al valor emocional del juego, reforzando la conexión intergeneracional que caracteriza al evento.

Más allá de la exhibición y venta, Expo Tus Juguetes ha apostado por consolidarse como una experiencia integral. Cada expositor incorpora espacios de interacción, zonas de prueba y talleres que permiten a los asistentes involucrarse activamente con los productos. Entre las actividades se incluyen pabellones temáticos, encuentros con personajes, dinámicas de construcción, retos de habilidad y experiencias vinculadas con la tecnología, como robótica e inteligencia artificial. Estas propuestas buscan fomentar la participación, la curiosidad y el aprendizaje a través del juego.

El evento está diseñado para ser recorrido en familia, considerando también a los adultos como parte activa de la experiencia. Juegos de mesa, productos dirigidos a público adulto y artículos de carácter nostálgico amplían el espectro de interés, mientras que las áreas de descanso y alimentos contribuyen a crear un entorno accesible y cómodo para estancias prolongadas.

Con más de 2.9 millones de visitantes acumulados a lo largo de su historia, Expo Tus Juguetes se ha posicionado como el principal punto de encuentro de la industria juguetera en México y como un termómetro de las tendencias que definen el mercado. En esta edición, la incorporación de nuevas categorías como scooters eléctricos, vehículos a motor y juguetes educativos innovadores refuerza su papel como una plataforma que se adapta a los cambios tecnológicos y sociales sin perder de vista el valor del juego tradicional.

Al cumplir 20 años, Expo Tus Juguetes no solo celebra su permanencia, sino también su capacidad para mantenerse vigente en un entorno en constante transformación. En un contexto donde el tiempo compartido y la convivencia familiar adquieren un valor creciente, el evento reafirma la relevancia del juego como un lenguaje común que une generaciones y como una expresión cultural profundamente arraigada en las celebraciones de fin de año en la capital del país.