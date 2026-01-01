Multas extremas: joven deberá pagar más de 2 millones de pesos por estacionarse afuera de su casa

Multas Extremas: joven deberá pagar más de 2 millones por estacionarse afuera de su casa

Sandy Martínez, una madre soltera residente del sur de Florida, se ha convertido en el centro de una conversación global después de que cientos de multas relacionadas con el uso de su propia cochera se convirtieran en una deuda de más de 165 mil dólares (aproximadamente 2 millones de pesos mexicanos).

Lo sorprendente del caso no es solo la cifra, sino que las infracciones fueron impuestas por la supuesta violación de normas municipales al estacionar sus vehículos. ¿La razón?

En la entrada de su casa había hasta cuatro autos, algunos rozando el césped debido a que excedían ligeramente el ancho permitido por el código local.

Lo que empezó como una sanción diaria de hasta 250 dólares (casi 4 mil pesos) se acumuló durante casi un año, sumando más de 100 mil dólares solo por esa infracción inicial. A esto se le agregaron otras multas relacionadas con el estado de la cerca dañada, grietas en el pavimento de la entrada y otras pequeñas irregularidades.

¿Por qué se acumularon tantas multas?

Las autoridades locales consideraron que cada uno de esos incidentes era una infracción administrativa, lo que desencadenó sanciones diarias que, al no ser atendidas a tiempo, se convirtieron en una deuda impagable para Sandy.

La mujer argumenta que se trata de faltas menores cometidas dentro de su propiedad, lo cual hace la situación aún más surrealista. Además, ha señalado que esta carga económica no solo afecta sus finanzas, sino que incluso le impide vender su casa para salir de la deuda.

La batalla legal y el veredicto

Representada por el Institute for Justice, una organización de interés público, Sandy sostuvo que estas multas violan la Cláusula de Multas Excesivas al no guardar proporción con la supuesta falta.

Sin embargo, tras fallos adversos en instancias inferiores, la Corte Suprema de Florida decidió no revisar el caso, dejando firme la sentencia y obligando a Sandy a asumir la deuda.

Un abogado del Instituto declaró que imponer multas de cientos de miles de dólares por estacionar vehículos en tu casa es alarmante y abre preguntas importantes sobre la proporcionalidad de las sanciones municipales.

Multas de estacionamiento en México

Aunque el caso de Sandy ocurrió en EU, en México también hay multas por cuestiones de estacionamiento, aunque con cifras y reglas distintas:

En Saltillo, Coahuila , se aplican sanciones por invadir espacios exclusivos frente a viviendas, con multas que pueden sumar miles de pesos mes a mes

, se aplican sanciones por invadir espacios exclusivos frente a viviendas, con multas que pueden sumar En Querétaro , estacionarse en lugares prohibidos es una de las infracciones más frecuentes entre los automovilistas

, estacionarse en lugares prohibidos es una de las infracciones más frecuentes entre los automovilistas En la CDMX, las multas por infracciones de tránsito (como estacionarse mal o en zonas prohibidas) pueden alcanzar hasta 68 mil pesos, dependiendo de la gravedad

Aunque ninguna de estas cifras se acerca a los 2 millones de pesos, sí nos recuerda que conocer y respetar el reglamento de tránsito puede evitarte sorpresas financieras desagradables.

La historia de Sandy no solo es un caso viral más, sino una llamada de atención sobre cómo se aplican las normas municipales y hasta qué punto puede llegar una sanción cuando no hay proporcionalidad legal.

Mientras tanto, en México, aunque las multas por estacionarse mal existen, las autoridades buscan equilibrar el orden vial con sanciones que, si bien pueden ser dolorosas para tu bolsillo, rara vez rozan lo absurdo como en este caso.