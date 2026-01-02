Ferka exhibe afectaciones en hotel de Acapulco tras sismo de 6.5

El sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana del 2 de enero en la región de Guerrero se sintió con fuerza en Acapulco, donde habitantes y turistas vivieron momentos de tensión. Entre ellos se encontraba la conductora Ferka, quien relató en redes sociales cómo experimentó el movimiento telúrico desde el interior de un hotel en el puerto.

De acuerdo con su testimonio, Ferka se encontraba hospedada en un noveno piso cuando comenzó el temblor, el cual describió como intenso y prolongado. Señaló que el movimiento fue lo suficientemente fuerte como para sacudir muebles y generar pánico entre los huéspedes, quienes fueron evacuados de manera preventiva.

Durante el desalojo, la conductora observó daños visibles en el inmueble, principalmente desprendimientos de fragmentos de pared y grietas en zonas de escaleras, situación que documentó en video. “Se cayeron pedazos de pared”, comentó al mostrar las imágenes de lo ocurrido, lo que incrementó la preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Ferka explicó que los huéspedes permanecieron fuera del edificio mientras se realizaban revisiones de seguridad, y posteriormente se permitió el acceso controlado para recuperar pertenencias personales. Hasta ese momento, no se reportaron personas lesionadas dentro del hotel.

Aunque las autoridades no han confirmado daños estructurales graves en hoteles de Acapulco, el sismo provocó evacuaciones preventivas y revisiones en distintos inmuebles del puerto, como parte de los protocolos de seguridad tras el movimiento telúrico.

El testimonio de Ferka se suma a los múltiples relatos compartidos en redes sociales que evidencian la intensidad con la que se vivió el sismo en la zona costera de Guerrero.