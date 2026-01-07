¡Punto para los impuntuales! Esta mujer fue despedida por llegar demasiado temprano a su oficina

Mujer despedida por llegar demasiado temprano. La mujer fue despedida tras ser advertida en diversas ocasiones, lo que fue considerado como desobediencia.

Comprometerse con tu trabajo y tus actividades laborales es una cualidad que se espera de todos los colaboradores; sin embargo, la realidad es que son pocos los que realmente la poseen. En el caso de esta chica, “ponerse la camiseta” no le salió nada bien.

Recientemente, el caso de una trabajadora en Alicante, España, ha desatado una fuerte discusión en redes sociales, esto debido a que fue despedida sin indemnización por llegar demasiado temprano a su trabajo.

Sí, aunque suene contradictorio, su habitual puntualidad se convirtió en motivo suficiente para que la empresa diera por terminada su relación laboral con ella y sin pagarle un solo peso de liquidación.

La joven acostumbraba llegar entre 30 y 45 minutos antes del inicio de su turno, cuando la oficina estaba vacía y no había actividades oficiales programadas, esto con la finalidad de lograr terminar con sus actividades en tiempo y forma.

A pesar de su disposición, la empresa le advirtió en múltiples ocasiones de manera verbal que debería respetar el horario establecido, pues entrar antes “cuando no había nada que hacer” era considerado no solo innecesario, sino una violación a las normas internas.

Cosa que ella decidió ignorar y “sacar la chamba” porque “qué podría salir mal”, lo que la compañía consideró una falta grave de obediencia y deslealtad con sus superiores.

Al final, un juzgado laboral declaró que el despido es completamente legal, avalando la postura de la empresa y dejando claro que la puntualidad extrema no siempre es bien vista bajo ciertas normas laborales.

¿Es legal despedir por llegar temprano? El criterio judicial detrás del caso

Lo que hizo único este caso fue cómo los jueces interpretaron la situación. Para las autoridades, la trabajadora ignoró expresamente las órdenes de sus superiores, quienes le pidieron que ajustara su horario a lo estipulado. En el ámbito del derecho laboral español, esta desobediencia puede ser motivo suficiente para considerar que existe una falta grave que justifica una terminación sin indemnización, especialmente si la conducta afecta la confianza y la dinámica interna de la empresa.

Este tipo de “argumentos judiciales” están fuertemente alineados con la noción de “despido procedente”, en el que el empleador tiene razones legales para terminar el contrato sin compensación económica si demuestra incumplimiento grave por parte del empleado.

¿Pueden despedirme por ser demasiado puntual en México?

En contraste, sistemas laborales como el mexicano contemplan indemnizaciones obligatorias en la mayoría de los despidos, excepto bajo circunstancias muy específicas como faltas graves tipificadas en la ley.

Bajo la Ley Federal del Trabajo de México, si no se comprueba una causa legítima, el trabajador podría exigir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado, tres meses de salario y otras prestaciones proporcionales.