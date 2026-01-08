Exatlón Villa 360: ¿Quién gana hoy, 8 de enero?

Este jueves 8 de enero, los atletas de Exatlón México se enfrentan nuevamente por el control de la Villa 360, uno de los premios más codiciados de la temporada debido a las comodidades que ofrece para el descanso y la recuperación física.

La prueba se desarrolla en un circuito de alta exigencia, donde la velocidad, precisión y resistencia son claves para asegurar la victoria. A lo largo de las últimas semanas, ambos equipos han mostrado un nivel competitivo elevado, lo que anticipa un duelo cerrado y emocionante.

La importancia de la Villa 360

Ganar la Villa 360 representa una ventaja estratégica dentro del reality, ya que permite a los atletas contar con mejores condiciones de alimentación, descanso y recuperación, factores clave para enfrentar las siguientes competencias y eliminaciones.

Por ello, el enfrentamiento de este jueves es considerado uno de los más relevantes de la semana.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón hoy?

El episodio de este 8 de enero se transmite por Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Será durante la emisión cuando se confirme qué equipo logra quedarse con la Villa 360.

La competencia continúa elevando la tensión rumbo a la recta final de la temporada, donde cada triunfo puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.