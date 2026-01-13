Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy, 13 de enero?

Este martes 13 de enero, los equipos Rojo y Azul se enfrentan en el Duelo de los Enigmas, una prueba especial que combina destreza física, concentración y habilidad mental, y que suele marcar el rumbo de la semana dentro de la competencia.

¿En qué consiste el Duelo de los Enigmas?

A diferencia de otros enfrentamientos, este duelo exige que los atletas resuelvan acertijos o dinámicas estratégicas bajo presión, lo que pone a prueba no solo su condición física, sino también su capacidad de tomar decisiones rápidas. El equipo ganador obtiene beneficios clave, como premios, comodidades o ventajas que pueden influir en competencias posteriores.

Expectativa máxima en la recta final

De acuerdo con lo ocurrido en episodios recientes, ambos equipos llegan con alto nivel competitivo y con la necesidad de sumar triunfos en una etapa crucial de la temporada. La rivalidad entre rojos y azules se ha intensificado, por lo que se espera un duelo cerrado y lleno de emoción.

¿Quién ganará el Duelo de los Enigmas?

Hasta antes de la transmisión oficial, no existe un resultado confirmado, ya que el desenlace se conocerá durante la emisión del programa por Azteca Uno. Como es habitual, en redes sociales circulan rumores y especulaciones, pero el resultado final solo se confirmará al aire.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México?

El episodio con el Duelo de los Enigmas se transmite este martes 13 de enero a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) por Azteca Uno, y también puede seguirse a través de las plataformas digitales de TV Azteca.