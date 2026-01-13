Resultados Lotería Nacional 13 de enero 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 3997

Sorteo Mayor 3997 de la Lotería Nacional Este martes 13 de enero se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Mayor 3997 de la Lotería Nacional volvió a colocarse en el centro de la conversación entre los seguidores de este juego tradicional, quiénes esperan los resultados para conocer los números ganadores de la edición de este martes 13 de enero.

Los cachitos de la Lotería en esta ocasión fueron dedicados a la Feria de Chilpancingo de Navidad y Año Nuevo, que fue creada el 26 de marzo de 1825 por Decreto del Congreso del Estado de México.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 3997?

El Sorteo Mayor 3997 mantuvo una bolsa global de 66 millones 99 mil pesos, cifra que consolidó su atractivo entre los participantes. El premio mayor ascendió a 21 millones de pesos, distribuidos en tres series de siete millones, un esquema clásico que concentra la atención desde el inicio de la ceremonia.

Quienes adquirieron un cachito de 30 pesos aspiraron a un premio de hasta 350 mil pesos, una proporción que explica la vigencia del Sorteo Mayor dentro de la oferta de la Lotería Nacional. En total, esta edición consideró 18 mil 760 premios y reintegros, un volumen que refuerza la expectativa en cada sorteo y amplía las posibilidades de resultar ganador.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 3997 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 3997 se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, plataforma que permite a miles de usuarios seguir el desarrollo del evento en tiempo real.

La proclamación de los números ganadores, a cargo de los niños gritones se podrá ver en cualquier momento.

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 3997 de la Lotería Nacional?

El sorteo se lleva a cabo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, el horario habitual para los Sorteos Mayores.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3997?

Los resultados oficiales del Sorteo Mayor 3997 pueden revisarse en los expendios autorizados y mediante el verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional. Esta herramienta permite ingresar el número y la serie del billete para confirmar de inmediato si obtuvo premio.

Además, los listados completos se difunden a través de las redes sociales y canales institucionales, lo que facilita el acceso desde distintos dispositivos y garantiza una consulta directa de la información oficial del sorteo.