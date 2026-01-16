Resultados Melate, Revancha y Revanchita 16 de enero 2026: números ganadores del sorteo 4162

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 16 de enero (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4162 se celebró este viernes 16 de enero con miles de boletos en juego y una bolsa millonaria, generando gran expectativa por conocer los resultados y números ganadores de esta edición.

El desarrollo del sorteo se siguió en tiempo real por participantes que buscaron confirmar cada número extraído, conscientes de que cualquier combinación puede resultar ser la suya.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4162?

La bolsa acumulada del Melate 4162 alcanzó los 404.7 millones de pesos, una cifra que explica el repunte en la participación. Este crecimiento responde a una racha de sorteos sin ganador absoluto.

Cuando el premio supera la barrera de los 400 millones, el interés se multiplica y el sorteo se transforma en un evento de alcance masivo.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4162

La Lotería Nacional realizó la transmisión en vivo del sorteo Melate mediante su canal institucional de YouTube, permitiendo a los jugadores seguir cada momento del evento.

La grabación completa queda disponible una vez concluido el sorteo, lo que facilita la revisión detallada de los resultados oficiales. A continuación, te presentamos los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita.

Números ganadores Melate 16 de enero Lotería Nacional

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4162?

El sorteo se llevó a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, un horario habitual que permite una amplia audiencia y consolida al Melate como uno de los eventos nocturnos más seguidos de la Lotería Nacional.

¿Cómo se juega Melate?

El atractivo del Melate radica en su mecánica directa. Los jugadores seleccionan entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que define premios secundarios.

Un solo boleto participa de manera automática en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de éxito en una sola jugada.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4162?

Los resultados oficiales del Melate 4162 pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. La plataforma digital ofrece un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar de inmediato si existe algún premio.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha suma 10 pesos adicionales y Revanchita agrega 5 pesos más. Al optar por las tres modalidades, la apuesta total es de 30 pesos, una inversión que da acceso simultáneo a tres sorteos.