Accidente industrial en Vietnam: trabajadora muere atrapada en mezcladora industrial

Muere trabajadora tras quedar enganchada a una mezcladora industrial

Una mañana de trabajo como cualquier otra terminó en tragedia para una mujer empleada en una fábrica del sector alimentario en Hanói, Vietnam. El reloj marcaba poco después de la 13:00 horas del martes 6 de enero cuando ocurrió uno de esos accidentes que nadie quiere imaginar, pero que se repiten con alarmante frecuencia en industrias de todo el mundo.

La víctima, una trabajadora cuya identidad no ha sido revelada, supervisaba una fila de mezcladoras industriales —grandes equipos diseñados para procesar ingredientes de forma continua— cuando detectó lo que ella percibió como un posible problema en una de las máquinas.

En lugar de detenerla primero, intentó corregirla en marcha. En cuestión de segundos, su brazo quedó atrapado por el poderoso mecanismo giratorio. La fuerza de la máquina la lanzó en movimientos imposibles de detener, mientras su cuerpo golpeaba estructuras metálicas rígidas. En esos instantes fatales, nadie pudo auxiliarla —al menos no a tiempo— y la escena quedó registrada por cámaras de seguridad.

Los videos que circulan en redes sociales muestran una sucesión de segundos angustiosos y brutales, que han generado reacciones de consternación en varios países.

Las autoridades de Hanói han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y, en particular, si la empresa cumplía con las normas de seguridad industrial vigentes.

Hasta ahora, la firma en la que ocurrió el incidente no ha emitido un pronunciamiento oficial, mientras sus operaciones continúan sin interrupciones públicas confirmadas.