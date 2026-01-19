Muere Valentino Garavani, el “último emperador” de la moda, a los 93 años

Muere Valentino Garavni a los 93 años Fotoarte: La Crónica

El mundo de la moda se vuelve a vestir de luto este lunes 19 de enero, luego de que se diera a conocer el fallecimiento del diseñador italiano Valentino Garavani. El diseñador italiano, cuya visión artística transformó la alta costura del siglo XX y XXI, falleció a los 93 años, así lo confirmó la fundación que lleva su nombre desde su residencia en Roma, donde murió rodeado de sus seres queridos.

Valentino no fue solo un creador de ropa; fue un símbolo viviente de sofisticación y feminidad. Su firma, Valentino, fundada en 1960, trascendió fronteras y generaciones, vistiendo a reinas, primeras damas, estrellas de cine y figuras emblemáticas de la sociedad internacional.

“Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, publicó a través de un comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti.

¿Quién fue Valentino Garavani?

Valentino nació en Voghera, Italia, en 1932, y tras estudiar moda en París, donde trabajó con grandes casas como Jean Dessès y Guy Laroche, volvió a su país para fundar su propia casa de moda en Roma, junto a su inseparable socio y compañero Giancarlo Giammetti. A partir de ese momento, su creatividad y sensibilidad artística lo impulsaron a la cima de la alta costura internacional.

A lo largo de más de medio siglo de carrera, Valentino se convirtió en un referente de la moda para las figuras más influyentes del mundo: desde Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn hasta Jackie Kennedy Onassis, Sophia Loren, Julia Roberts y la princesa Diana de Gales. Sus vestidos, delicadamente confeccionados, con encajes, lazos y siluetas atemporales, definieron una estética que sigue inspirando a diseñadores contemporáneos.

La trayectoria de Valentino también fue documentada en la pantalla grande con Valentino: The Last Emperor, un retrato íntimo que mostró al mundo su dedicación al arte y la belleza que confiere la industria de la moda.

Quizá nada simbolice mejor su legado que el icónico tono rojo que lleva su nombre, un color vibrante y audaz que apareció por primera vez en una de sus creaciones de 1959 y que se convirtió rápidamente en sello distintivo de la casa de moda. Ese rojo no solo dominó pasarelas, sino que embelleció alfombras rojas, bodas reales y eventos inolvidables a lo largo de décadas.

¿De qué murió Valentino Garavani?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su deceso. No obstante, la fundación anunció que el cuerpo de Valentino será velado en Roma los días miércoles 21 y jueves 22 de enero en la sede de la institución de moda, situada en la Piazza Mignanelli 23.

El funeral está programado para el viernes 23 de enero a las 11:00 (10:00 GMT) en la histórica Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en la capital italiana.